ما أهمية تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل ضد ممارسات إسرائيل في فلسطين؟

كشف الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أهمية تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل ضد ممارسات إسرائيل في فلسطين.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن مشاركة مصر في تقديم تلك المرافعات الشفوية، وانخراطها مع الدول أمام محكمة العدل الدولية ضاعف أهمية المرافعات.

وأضاف: "قرب مصر الجغرافي واعتبارها أكثر الدول علما وانخراطا في المسألة الفلسطينية، علاوة على كونها الشقيقة الكبرى، لدولة فلسطين، يجعل من مشاركة مصر أهمية بالغة".

وتابع: "المحكمة تحكم وفق القانون الدولي العام، والأمر واضح هناك ممارسات من تهجير واضطهاد واستمرارية الاحتلال أكثر من 75 عام، كلها أمور تصدى لها القانون الدولي".

وواصل: "مايحدث على أرض فلسطين احتلال حربي، وهو واقعة غير مشروعة دوليا، ويجب أن تنتهي بأقصى سرعة ممكنة، بالتالي المحكمة لايمكن أن تخرج عن تقرير حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره، والحصول على التعويضات".

وواصل "هناك 55 دولة ستترافع أمام محكمة العدل الدولية، وهذا يعني أن المحكمة وفقا لجدولها هي من تحدد موعد مرافعة الدولة المصرية، فهي أمور إدارية بحتة تخص محكمة العدل الدولية".

