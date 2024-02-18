هانى شنودة: "أهلى احترمونى بعدما شاهدوا معاملتى فى السعودية" (فيديو)

أعرب الموسيقار هاني شنودة عن سعادته الكبيرة بأولى حفلات الليالي السعودية المصرية، مؤكدًا أن هذا التعاون مهم جدًا.

وقال شنودة، خلال لقاء في أولى حفلات الليالي السعودية المصرية عبر قناة "الحياة" إنه تعامل في الرياض بشكل محترم للغاية.

وأضاف: "يا لهوي على اللي عملتوه معايا ملوش وصف، حتى الآن أعيش بتفريغ الهواء اللي عملتهولي في حفل الرياض تنظيمًا وكل حاجة" وتابع ضاحكًا: "أهلي احترموني بعد الحكاية دي".

وتابع شنودة: "سعيد جدًا بكل النجوم الذين رأيتهم اليوم" مؤكدًا أن السعودية قبلة للفن العربي.

كما علّق الفنان حميد الشاعري على أولى حفلات الليالي السعودية المصرية قائلًا: "شيء جميل، وكنت سعيدًا جدًا بتفاعل الجمهور السعودي مع الأغاني بتاعتي".