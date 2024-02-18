خبير قانون دولي: مصر في صدارة الدول والمنظمات المدافعة عن الحق الفلسطيني

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن هناك 52 دولة في الأمم المتحدة من بينها مصر ستترافع اعتبارًا من الإثنين أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.

وأضاف سلامة في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن مصر في صدارة الدول والمنظمات الدولية التي تدافع عن الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية منذ عام 1947 أي قبل حرب 48.

خبير قانون دولي: مصر ستكشف الصورة كاملة أمام محكمة العدل الدولية

وأكد أن مصر ستكشف الصورة كاملة أمام محكمة العدل الدولية، متابعًا: "حين تسلط مصر الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة منذ 75 عامًا ومنها جرائم حرب وإبادة جماعية، من شأن ذلك أن يكون رأي المحكمة الاستشاري مؤثر على الحق والعدالة والقانون وقرارات الشرعية الدولية".