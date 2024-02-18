الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أحمد أبو هشيمة: التحديات الاقتصادية التي نواجهها حلها في الترويج للصناعات الجديدة

جريدة الدستور

وجه النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، سؤالًا في بداية كلمته اليوم الأحد الموافق 18 فبراير الجاري، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ  سؤالا لوزير الصناعة، قال في بدايته: "في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية..احنا عايزين أيه..احنا سياستنا أيه..عايزين تقلل الفجوة إلى 50-60 مليار مابين صادرتنا وواردتنا".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.
وأكد النائب أحمد أبوهشيمة، أن كافة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، حلها الوحيد هو الصناعة، مطالبًا بالترويج للعديد من الصناعات الكبيرة، موضحًا يجب أن تصبح الدولة المصرية دولة صناعية حتى نحقق صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وليس من المعقول أن يكون لنا عدد ضئيل من الصناعات الضخمة في عدد من المجالات. 
وطالب النائب أحمد أبوهشيمة،  بوجود سياسة واضحة لتبني كيفية النهوض بالصناعة في مصر، وذلك لحل العديد من الأزمات التي تواجه مصر على سبيل المثال: التضخم، مؤكدًا أن الصناعة هي الطريق تقدم الأمم.

واختتم: يجب أن يكون هناك استراتيجية للتطوير الصناعة والعمل على تنفيذها على أرض الواقع وإلا سنكون أمام استمرار للكارثة، مشيرا إلى أهمية أن تعمل الهيئة العامة للاستثمار  لمدة 5 سنوات فى ملف الصناعة بشكل فعال فى ضوء الخطة التى يتم التوافق عليها من أجل دعم القطاع بصورة أكبر.

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