الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منصة "نبض" تطلق منصة إعلانية ذاتية الخدمة لتعزيز التفاعل مع المستخدم والمحتوى العربي

نبض تطلق منصة الإعلانات
نبض تطلق منصة الإعلانات الذاتية

في خطوة رائدة نحو تعزيز تجربة الإعلان الرقمي في الوطن العربي، أطلقت نبض، المنصة الأولى للمحتوى العربي، منصتها الجديدة لإدارة الإعلانات الذاتية، والتي تم تصميمها لتمكين المعلنين من الوصول بفعالية إلى ملايين الجماهير العربية حول العالم. توفر منصة  الإعلانات الذاتية، شفافية غير مسبوقة وتكلفة مُثلى، مستفيدةً من حلول نبض الإعلانية الفريدة وقدراتها الاستثنائية في استهداف الجمهور.

أنواع حملات إعلانية متعددة لأهداف محددة

تتيح منصة الإعلانات الذاتية للمعلنين اختيار وإنشاء أنواع متعددة من الحملات الإعلانية، بحسب الهدف المرجو تحقيقه من الحملة، سواء كان ذلك لزيادة الوعي بالعلامة التجارية، أو لجذب زيارات للمواقع الإلكترونية، أو لزيادة المبيعات، أو لزيادة تفاعل المستخدمين مع العلامة التجارية، معتمدةً على الحلول الإعلانية المبتكرة في نبض وسبل الاستهداف الدقيق للمنصة والذي يضمن تحقيق النتائج المرجوة بعائد استثماري مُجزٍ.

الوصول بدقة إلى الجمهور المستهدف من خلال المحتوى الذكي 

تزخر منصة نبض بمحتوى غني ومتنوع يشمل الأخبار المخصصة، نتائج المباريات المباشرة، الألعاب التفاعلية، بيانات الأسواق المالية، توقعات الطقس، البث المباشر للقنوات، وغيرها من المحتوى في مجالات الصحة، السفر، الرياضة، الموضة، والترفيه. هذا التنوع يضمن للمعلنين على المنصة الوصول الدقيق إلى جماهيرها المستهدفة، مع محتوى موثوق وآمن يلائم العلامة التجارية للمعلن. كما تستخدم المنصة خوارزميات التوصية المتقدمة لضمان عرض الإعلانات للمستخدمين الأكثر اهتمامًا بها.

وأعرب السيد مازن سنجر، رئيس الاستراتيجية التنفيذي لنبض، عن حماسه بشأن الاطلاق، قائلًا "إن تقديم منصة خدمة الإعلانات الذاتية لنبض يمثل فصلًا جديدًا للإعلان الرقمي في العالم الناطق باللغة العربية." وأكد على دور المنصة في تزويد الشركات، بغض النظر عن حجمها، بالأدوات اللازمة لتنفيذ حملات إعلانية مؤثرة تصل بشكل فعال إلى الجمهور المستهدف.

تقارير وإحصائيات مباشرة للحملات الإعلانية

منصة الإعلانات الذاتية من نبض تتميز بمعايير شفافية عالية، حيث تقدم للمعلنين تقارير مباشرة لحملاتهم التسويقية عبر المنصة، مما يمكّن المعلنين من مراقبة أداء حملاتهم التسويقية بشكل لحظي ومراقبة وتحليل المقاييس الرئيسية مثل عدد المشاهدات والتفاعلات وغيرها من الإحصائيات الهامة بشكل مباشر، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات فورية لتحسين أداء وكفاءة حملاتهم التسويقية وتحقيق أقصى قدر من التأثير والعائد على الاستثمار.

للتسجيل وإنشاء الحملات التسويقية في دقائق معدودة:

 يمكن للمعلنين والعلامات التجارية التسجيل في منصة نبض للإعلانات الذاتية وانشاء حملات تسويقية بشكل عملي في دقائق معدودة عبر موقع المنصة: https://ads.nabd.com.

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