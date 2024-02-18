المركز الإعلامى للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعى (إنفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ7 لعام 2024 عن الفترة من 10– 16 فبراير، وتضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببرنامج "سلامة الغذاء" بدولة تونس الشقيقة، والمنظم بالتعاون مع الجامعة الهولندية Wageningen University & research بمشاركة مصر وفلسطين والأردن وليبيا والعراق، والذي استهدف مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بسلامة الغذاء وكذا تعزيز التعاون بين الدول العربية من خلال تفعيل وتطبيق الاتفاقيات الدولية.

وتم في إطار البرنامج التدريبي إجراء زيارات ميدانية لبعض المنشآت التي حصلت على اعتمادات دولية للابتكار في الصناعات الغذائية والتي طبقت أهم وأحدث المعايير الدولية لسلامة الغذاء.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 94 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 63 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 2 محطة تعبئة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2972 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1609 شركة مصدرة.

كما شاركت الهيئة في اجتماع المجلس التصديري والخاص بمناقشة مشروع تسيير الخط السريع للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5820 رسالة بنحو 240 ألف طن لعدد 1625 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 440 صنفًا من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 36 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 68 صنفً بنحو 77 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 75 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنفً بنحو 90 ألف طن.

ومثلت السعودية وليبيا وإيطاليا والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 152 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1025 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ931 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 840 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1715 رسالة بنحو 288 ألف طن لعدد 640 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنفًا من قمح وفول وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها استراليا، أوكرانيا، أمريكا وماليزيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 520 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ340 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 46 منتجًا و7 شركات و1 مصنع، ونفذت 9 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 464 منتجًا جديدًا، وأصدرت 16 شهادة بيع حر.

وعقدت إدارة السلع الاستراتيجية دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمركز المصري لتكنولوجيا الطحن بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب (الصوامع – البناكر – الشون – مراكز التجميع)" للامتثال لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة المعتمدة لعدد 113 متدربًا، بمشاركة السيد رئيس قطاعات فنية المطاحن بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما تم تسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة مرسى مطروح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 30 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 17 شكوى، وجار فحص 13 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 550 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، أسوان، سوهاج، شمال سيناء، الجيزة، ومدينتي أكتوبر والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كل الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أي ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 23 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 2 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1637 فرعًا لعدد 47 سلسلة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 3 حملات مشتركة على عدد 24 منشأة غذائية بالمراكز التجارية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 581 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 430 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 236 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 27 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، البحر الأحمر، المنوفية، الدقهلية، أسيوط، دمياط، بني سويف، كفر الشيخ والمنيا، وتم تسجيل 7 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة إلى 834 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الإسماعيلية، الفيوم، الغربية، الدقهلية، الشرقية، دمياط والقاهرة.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ69 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 6 مطاعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الدقهلية، أسيوط، الجيزة والقليوبية، وتم تسجيل عدد 6 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 318 طلب تظلم واردًا من الموانئ المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 19 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 19 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات الشرقية، الغربية والجيزة، كما تم تسجيل 5 مصانع بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 35 حملة تفتيشية موسعة على 290 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5000 عبوة سناكس غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 800 كجم قمر الدين و250 كجم مشمش مجفف منتهي الصلاحية.

وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام 1 طن و200 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (سناكس، مقرمشات، شوكولاتة، مكسبات طعم).

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 10 قرارت نيابة، وإعدام 50 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، مقرمشات، مشروبات غازية، مخبوزات، منتجات ألبان).

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 79 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ1 طن ونصف (لحوم، دواجن، منتجات ألبان، معلبات)، وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 45 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، ميت أبو غالب، الزرقا، فاراسكور، عزبة البرج، كفر البطيخ) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 272 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (تونة، مخبوزات، زيوت، مخلل، لحوم، جبن مبشور، عجائن)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالتفتيش على عدد 18 مطبخًا تابعًا لجمعيات أهلية بمراكز الفيوم، سنورس وأبشواي، للوقوف على جاهزية هذه المطابخ لإعداد وجبات مطهية خلال شهر رمضان المبارك 2024م – 1445هـ، لتقديم هذه الوجبات كدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالمحافظة، وما زال التنسيق مستمرًا للتفتيش على كل المطابخ المستهدفة.

كما نفذ الفرع حملات تفتيشية على عدد 32 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز سنورس، مركز الفيوم ومركز يوسف الصديق، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين والتجارة الداخلية ولجنة السياحة بالمحافظة، وقد أسفرت الحملات عن إعدام كمية من المواد غذائية بعضها منتهية الصلاحية وبعضها تظهر عليها علامات فساد ظاهري، وتحرير 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، محضر ضبط لكمية من المواد الغذائية (لحوم) في أحد المطاعم يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 9 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 13 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 60 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أولاد صقر، فاقوس، أبوحماد، منيا القمح)، أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (عسل نحل، سكر بني، هوهوز، بلح تمر، أجبان، خلطات توابل، وغيرها من المواد الغذائية).

كما تمت إعادة المرور على 8 منشآت غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 10 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 42 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، أشمون، الباجور، تلا، منوف)، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية لعدد 69 صنف منتهي الصلاحية، (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل) ومنتجات غذائية أخرى، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تشكيل حملة تفتيشية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركز أشمون، أسفرت عن التحفظ على 3.9 طن عسل أسود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 13 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 36 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (حي شرق المنطورة، طلخا، السنبلاوين).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 582 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مصنعات لحوم ودجاج، صوصات متنوعة، منتجات ألبان، مكرونة، جبن، أسماك) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 51 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 40 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 59 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المخالفات.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 10 حملات تفتيشية على عدد 33 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (سوهاج، المراغة، أخميم)، أسفرت تلك الحملات عن إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة بني سويف بشن حملات على 17 منشأة غذائية بنطاق قرى شريف باشا، حاجز بني سليمان ومركز ببا، أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (منتجات ألبان، بهارات، خضروات مجمدات) وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 2 حملة تفتيشية موسعة على 25 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام 200 كجم منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مكرونة سريعة التحضير، عصائر متنوعة)، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

أجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان الجديدة 8 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام لمواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مقرمشات، بسكويت، خلطات توابل)، وتم أخذ تعهدات على بعض المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 10 حملات على 10 منشآت غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام 116 كجم منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (خلطات توابل، زبادي، لانشون، مخبوزات، مكسبات طعم، مقرمشات، بسكويت، كريمة شوكولاتة)، وتم تحرير محاضر الإعدام لجميع تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم أخذ تعهدات على بعض المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.

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