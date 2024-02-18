مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية حجاج عبدالعظيم فى "فراولة" (خاص)

يواصل صناع مسلسل "فراولة" تصوير مشاهد العمل، الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم على قدم وساق، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ويخوض الفنان حجاج عبدالعظيم السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال مشاركته في مسلسل "فراولة"، ضمن مسلسلات رمضان، والذي سيعرض عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم.

تفاصيل شخصية حجاج عبدالعظيم في "فراولة"

وكشفت مصادر من داخل العمل الفني "فراولة" عن تفاصيل شخصية الفنان حجاج عبدالعظيم ضمن العمل الفني، حيث سيلعب دور والد فراولة التي تجسدها نيللي كريم، وهو حارس عقار رفقة نجلته، ومتزوج من الفنانة لبنى ونس ضمن أحداث العمل الفني.

وكانت منصة watch it الرقمية طرحت البوسترات التشويقية لأبطال مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك، تلعب دورها الفنانة نيللي كريم، ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة و"إنفلونسر"، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدى الشركات العالمية.

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الأيام المقبلة.

وقدمت نيللي كريم في رمضان الماضي مسلسل "عملة نادرة"، وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبورية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفي، على الطيب، أحمد فهيم، رمزي العدل، نهى صالح، ريم رءوف، نهى صالح، تامر ضيائي، إيمي إسلام، أحمد الشافعي، أحمد البدري، وئام مجدي، أشرف السلكاوي، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.