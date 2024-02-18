مسلسلات رمضان 2024| تامر مجدى ينشر صورة جديدة له: نور بارق فى الحشاشين

انتهي الفنان تامر مجدي من تصوير مشاهده في مسلسل "الحشاشين" الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويلعب بطولته الفنان كريم عبد العزيز بمشاركة نخبة من نجوم الفن تحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

تفاصيل شخصية تامر مجدي في "الحشاشين"

وشارك الفنان تامر مجدي صورة جديدة له وهو يرتدي ملابس شخصيته ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الذي يعد أحد أهم وأضخم الأعمال الفنية في مصر والشرق الأوسط، معلقًا عليها: "نور بارق الحشاشين رمضان ٢٠٢٤ إن شاءالله"، متمنيًا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

مسلسلات رمضان 2024

وتستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم الملحمة الدرامية "الحشاشين" خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، فى أضخم عمل درامى خلال الموسم، يغوص فى أسرار وكواليس أشهر فرقة انتحارية فى التاريخ بثت الرعب فى نفوس الملوك والأمراء فى الشرق والغرب.

وقررت "المتحدة" ترجمة العمل باللغة الإنجليزية سعيًا لتسويقه عالميًا خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لتكلفة إنتاجه الضخمة وجودة التنفيذ التي تسمح للشركة بعرضه على شركات عالمية لبثه على التليفزيونات والمنصات الرقمية، خاصة أنه يعالج قصة شهيرة تركت بصمة واضحة فى الأدب والسينما فى الشرق والغرب.

وانتشر الفيديو الترويجي الأول للعمل بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إشادات بجودة العمل والأزياء والديكورات والتصوير الخارجي، حيث ظهرت مشاهد من عدة بلدان في العالم، وفي عدة أماكن عتيقة في مصر.

أبطال مسلسل الحشاشين

يتكون فريق عمل مسلسل الحشاشين من عدد كبير من النجوم وهم:

كريم عبدالعزيز.

فتحي عبدالوهاب.

ميرنا نور الدين.

أحمد عيد.

إسلام جمال

نيقولا معوض

سامي الشيخ.

سارة الشامي.

نور إيهاب.

سوزان نجم الدين.

عمر الشناوي.

بسنت أحمد أبو باشا.

محمد رجب.

جيهان الشماشرجي.

أحمد ميدان.