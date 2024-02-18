الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مباحثات بين الصين وأوكرانيا لاستعادة السلام

الصين وأوكرانيا وروسيا
الصين وأوكرانيا وروسيا

ناقش وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيره الصيني وانج يي سبل استعادة السلام العادل والدائم في أوكرانيا.

 

وكتب كوليبا، في منشور على منصة إكس، للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم: "التقيت نظيري الصيني وانج يي لمناقشة العلاقات الثنائية والتجارة والحاجة إلى استعادة السلام العادل والدائم في أوكرانيا".

 

كما أطلع كوليبا، وانج على رؤية أوكرانيا لقمة السلام العالمية المقبلة في سويسرا.

 

وأضاف: "اتفقنا على ضرورة الحفاظ على الاتصالات الأوكرانية-الصينية على جميع المستويات ومواصلة حوارنا".

 

وقال كوليبا، في وقت سابق، إن أوكرانيا تسعى إلى تنظيم اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والزعيم الصيني شي جين بينج، كجزء من الاستعدادات للقمة حول صيغة السلام الأوكرانية.

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