الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: رفح الخط الأخير للوجود الفلسطينى بقطاع غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قالت المُقرّرة الأممية "فرانشيسكا ألبانيز": إن رفح هي الخط الأخير للوجود الفلسطيني في قطاع غزة وسط المعاناة المستمرة التي يواجهها المُحاصرون في المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وأضافت في حسابها على منصة "إكس" أمس السبت: "كيف يمكن أن نسمح بحدوث نكبة أخرى؟ هل فقدنا عقولنا حقًا؟".

وأثارت الخطط الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح، التي لجأ إليها أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة فرارًا من الضربات الإسرائيلية، قلقًا دوليًا من أن تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتدفع النازحين الفلسطينيين قسرًا إلى عبور الحدود نحو الأراضي المصرية.

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