السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أعمال شبابية قدمها أحمد داش قبل "مسار إجباري"

احمد داش
احمد داش

تصدر أحمد داش التريند خلال الأيام الماضية تزامنًا مع الإعلان عن برومو مسلسل “مسار إجباري” المقرر عرضه رمضان الجاري 2024 بمشاركة الفنان عصام عمر وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخلال السطور التالية تستعرض "الدستور" الأعمال التي قدمها أحمد داش. 

شارك الفنان الشاب أحمد داش في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي، كما شارك في مسلسلات نسل الأغراب، طايع، جعفر العمدة، البرنس، الاختيار 2.

وعلى المستوى السينمائي شارك "داش" في فيلم كازابلانكا 2019 وأبو صدّام 2021، حيث نافس هذا الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي،  كما حصل أحمد داش على جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر 2023

تفاصيل شخصية أحمد داش في مسلسل مسار إجباري

يلعب أحمد داش شخصية دور شاب في العشرينات من عمره، ولديه أخ غير شقيق، ولديه عربية "كبدة" يعمل عليها، كما أنه طالب جامعي.

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية أحمد داش فى "مسار إجبارى"

صناع وأبطال مسلسل مسار إجباري

عصام عمر، أحمد داش، وصابرين، وجوري بكر، ومي الغيطي، ورشدي الشامي، ومحسن منصور، ومعالجة درامية باهر دويدار، و سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وإخراج إخراج نادين خان، و إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية. 

كواليس مسلسل مسار اجباري رمضان 2024

وكان الفنانان عصام عمر وأحمد داش قد ظهرا داخل مقطع فيديو تمثيلي طريف أثناء تصوير مشاهد العمل، حيث داعب أحمد داش صديقه عصام عمر بإيقافه قائلًا: "ثواني يا نجم في تصوير هنا"، ليرد الآخر: "تصوير إيه؟"، فيرد داش: "مسلسل لفنان اسمه عصام عمر وأنا جاي أدربه"، فيرد عصام: "ومين عصام ده اللي يعملوله بطولة؟".

جدير بالذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكشف عن البوسترات المبدئية لأبطال مسلسل "مسار إجباري".

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مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية أحمد داش فى "مسار إجبارى"

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