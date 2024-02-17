السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الملك عبدالله الثانى يلتقى "شولتس": تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار بغزة

جريدة الدستور

على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، التقى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني المستشار الألماني "أولاف شولتس"، اليوم السبت. 

وكشف بيان  صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، وصلت نسخة عنه لـ"الدستور"، أن مجريات اللقاء الأردني الألماني ركزت على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة.

أيضا: “دعا الملك عبدالله الثاني، إلى  أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون ظروفا قاسية نتيجة الحرب الدائرة في غزة”.

في سياق متصل، طالب الملك ألمانيا والمجتمع الدولي بضرورة مراعاة أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى الأهالي في غزة بشكل مستمر، في ظل ما يعانيه القطاع من نقص حاد في المقومات الأساسية للحياة من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود.

ولفت بيان الديوان الملكي الهاشمي إلى أن الملك نبه إلى ضرورة التحذير من الهجوم الإسرائيلي على  معبر رفح، الذي من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى قد تدفع إلى تهجير السكان، وفي ذات الوقت أكد الملك عبدالله الثاني أن رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا.

لقاء ملك الأردن والمستشار الألماني تباحث حول الموقف المطلوب من كل دول العالم تجاه مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتقوم بدورها ضمن تكليفها الأممي.

من طرف سياسي واقتصادي مشترك، أشار بيان الديوان  إلى أن اللقاء عرج على القضايا وسبل التعاون المشترك بين ألمانيا والأردن، وما فيها من عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأردن وألمانيا والحرص على تعزيزها في شتى المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية.

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