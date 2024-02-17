السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

مصرع شخص وفقدان 4 آخرين إثر انهيار مبنى فى مدينة فلورنسا الإيطالية

انهيار مبنى فى مدينة
انهيار مبنى فى مدينة فلورنسا الإيطالية

أعلنت السلطات الإيطالية، أمس الجمعة، مصرع شخص وفقدان أربعة آخرين إثر انهيار مبنى سابق التجهيز لسوبر ماركت في مدينة فلورنسا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحادث وقع عندما انقلبت عارضة خرسانية مسلحة فوق المبنى ما أدى إلى انهياره، فيما أفادت السلطات المحلية بأن فرق الإنقاذ تبذل الجهود للبحث عن المفقودين، وتخشى ارتفاع عدد القتلى لاسيما أنه تم نقل ثلاثة عمال - تم انتشالهم من تحت أنقاض المبنى المنهار - إلى المستشفيات المحلية، وهم فى حالة حرجة.

وأوضحت السلطات أنه كان هناك نحو 50 عاملا في الموقع وقت وقوع الحادث، فيما أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى عن تعازيها، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وأكدت أنها تتابع التطورات عن كثب.

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