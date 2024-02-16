الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة السويس

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل افتتاح الكنيسة رسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة الإنجيلية بمحافظة السويس، اليوم الجمعة، وذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائبًا عن محافظ السويس وعدد كبير من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية من السويس.

كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية رحب الدكتور القس أندريه زكي

وفي بداية كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية رحب الدكتور القس أندريه زكي بالضيوف، وقدم التهنئة لشعب كنيسة السويس، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل رسامة الشيوخ والشمامسة الجدد، كما قدم التهنئة للقس جيمي وجيه راعي للكنيسة.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "فخور وأعتز كثيرًا بمحبة ومشاركة أحبائنا المسلمين من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية في احتفالات اليوم، والذي يعكس مشاعر المحبة المتأصلة في شعب السويس العظيم، وعلينا أن نعلم جيدًا بأن رسالة ودور الكنيسة هو تقديم الرحمة للإنسان بدون تمييز، ومساعدة البشر هي الأهم في طريق وحياة الخدمة".

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد بمفيليوس ورفاقه

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بأسبوع الرماد

اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى اثنين من قديسيها

اليوم الجمعة.. موارنة مصر يحتفلون بالقديس العظيم ثاوذورس

اليوم.. الأقباط يُحيون ذكرى دخول السيد المسيح للهيكل

اليوم.. كنيسة الروم الأرثوذكس تختتم مراسم انتخاب أحدث مطارنتها

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تُحيي ذكرى القدّيس العظيم في الشهداء ثاوذورس التيروني

الكنيسة المارونية: "القديس بمفيليوس سليل أشراف بيروت وتتلمذ في مصر"

الأكثر قراءة

«عم ربيع».. فكهانى عبّر عن جدعنة المصريين مع غزة فى مشهد عفوى

سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. مصادر تكشف كواليس مأمورية الآداب لضبطها

اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

مصر ترد على مزاعم إنشاء منطقة عازلة للفلسطينيين فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح