مسعود شومان: أطالب بتدريس الأغانى الشعبية فى المدارس حفاظًا على الهوية المصرية.. و«التنوع» حائط صد أمام الأعداء

أكد مسعود شومان، الشاعر والباحث فى مجال التراث الشعبى، أن الشعب المصرى دائمًا ما يكون فى حالة إنتاج ثقافى مستمر، ويخترع أشكالًا جديدة للإبداع الذى يتسم دائمًا بالتنوع، وهو ما يظهر فى الأغانى الشعبية التى تستحق تدريسها فى المدارس؛ للحفاظ على الهوية المصرية.

ووصف «شومان»، خلال حديثه لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز على فضائية «إكسترا نيوز»، وتنشر «الدستور» الجزء الثانى منه، المرأة المصرية بأنها كنز التراث الأكبر، والمرجع الثقافى للمجتمع، منذ غنائها لطفلها وهو فى بطنها. ودعا إلى إنشاء «مركز قومى لثقافة الحدود»، مع ربط الثقافة بالعملية التنموية، مشددًا على أهمية التعامل مع النصوص الشعبية باعتبارها نصوصًا غير مقدسة، مع عدم اللجوء لعرض مقارنات لغوية تخرجها عن سياقها الثقافى والاجتماعى.

■ كيف تقرأ المرأة فى الثقافة الشعبية وما تمثله على أرض الواقع؟

- المرأة هى الكنز الأكبر فى التراث وفى المجتمع الشعبى المصرى، وهى مرجعه الثقافى منذ بواكير الطفولة، من أول الغناء للمولود، بل والغناء للطفل فى بطن أمه، ولهذا فمن فقدوا هذه الأغانى ولدوا «ودانهم بايظة»، أى لا تتذوق الموسيقى، وبعدها كانت أغانى السبوع، ومنها أغانٍ للولد تختلف عن أغانى البنت، ثم أغانى المدرسة والكتاب والمناسبات ورمضان وغيرها.

وكل هذه نصوص تنتقل للأطفال عبر الأم، فهى حاملة التراث والموروث الشعبى، وهذا أمر لا تجوز الاستهانة به، فهناك دول كبيرة فى العالم تستعيد التعليم غير الرسمى أو التعليم عبر الأغانى الشعبية والتلقين.

والأغنية يمكن أن تكون لها توجهات، حسب الوظيفة أو اللون، وكثيرًا ما نجد أغانى مثل «هنا مقص وهنا مقص وهنا عرايس بتترص»، و«رقص البنت حجازية وكل شعورى مجلية»، بمفردات لها علاقة بالثقافة المادية، تزيد من القدرة على التذوق وترفع الذوق العام، وقد قلت هذه الأغانى عندما ابتعدنا عن التعليم بالتلقين، ولو أردنا أن نستعيد جزءًا من الشخصية المصرية التى فقدناها فلا بد أن نستعيد الأغانى الشعبية، حفاظًا على أبنائنا، مع الحرص على تدريسها فى المدارس.

■ هل ترى أنه يمكن تدريس أغانى التراث الشعبى فى المدارس؟

- هناك من يقول إن هذه أغانٍ أدنى وفى مرتبة أقل، لكننا نعلم الابن عبر غناء الأم له وهو ينام، فهذه رئات ثقافية سيُسأل عنها الابن حين يكبر، وسيبحث عن معنى «حلّو يا حلّو» ويعرف أنها تعود للفراعنة، فلدينا كثير من النصوص الشعبية التى توجد خلفها رئات ثقافية، فالأمر ليس مجرد مزيكا، وإنما كلام ومفردات، وكيف عبرت الكلمات الأزمنة ووصلت إلينا، وأصبحت موجودة حتى الآن.

والميديا الآن حولت كل شخص إلى عالم وصحفى كبير وكاتب عظيم من خلال صفحات السوشيال ميديا، دون النظر للآخر، لأنه يعتبر العدو، لكن يظل لدينا تراث عظيم جدًا، لا بد أن نلجأ إليه لحل بعض المشكلات، فنحن للأسف طوال الوقت لدينا حلول لكننا أصبحنا نفتعل لها مشكلات، وأرى أنه لا بد من النظر للماضى بحذر شديد جدًا، كما أن علينا أن ننظر للمستقبل بأمل، وعلينا أن نفكك الماضى وننظر للجواهر الموجودة فيه، وما أكثرها فى تراثنا.

وأنا فى أحيان كثيرة أتعلم من الرواد فى أثناء جمع المواد التراثية، وفى الحقيقة، فأنا لم أتعلم من التعليم النظامى والمدرسى والجامعى قدر ما تعلمت من بعض الرواد، وقد كنت فى مرة أجمع مواد علمية تراثية فى قرية النخيلة فى أسيوط، وجلست مع «راوٍ» عظيم، يسمى عبدالعاطى نايل، وسألته عن مصدر تعلمه، فقال لى إنه كان يجلس فى وقت عصرية وسرد قصيدة شعرية فى لحظتها، أى فى لحظة وحى، وكأن العطية أو الرسالة جاءته فى لحظة.

وقال لى إن «الشعر مدينة خربانة، وكل شاعر له هاتف، وكل واحد بيعمرها على هواه»، وأستنبط من هذه المقولة أن مدينة الشعر ستظل خربة على الدوام ومرهونة بآليات الحذف والهدم، وأنه على الشاعر الحق والمجدد أن يهدم الأبنية الجاهزة والسابقة ليبنى أبنيته الخاصة، لذا ستظل مدينة الشعر خالية، وكل فن لم يهدم الأبنية القديمة ستظل مدينته خربة طوال الوقت، وعلينا أن نسأل: من أين أتى هذا الرجل بكل هذا المعنى الذى ندرسه فى محاضراتنا وجامعاتنا عما بعد الحداثة والنظريات البنائية؟.

واليوم عندما أتأمل هذه الشخصيات أدرك أننا نتداول المعلومات المحرفة طوال الوقت، لكن تلك الشخصيات البسيطة تصل للحقيقة والصدق دون تكلف وببساطة، لذا لا بد أن نغير من المفاهيم الخاصة بنا، من خلال التعرف الأنثروبولوجى والفلكلورى والتعلم من «جامعاتنا الشعبية» فى العمارة والأزياء وغير ذلك.

وحاليًا أصبح مصطلح «الإيكولوجيا» شائعًا فى دول العالم، ولا بد من استخدامه فى فهم علاقة الإنسان بالبيئة، فمثال يمكننا أن ندرك أن انتشار مرض الغدة الدرقية فى مناطق بمحافظة الوادى الجديد يعود لبعض العادات والتقاليد الخاصة بالطعام، والتى تجعل الناس لا يأكلون ما يكفى من الأسماك وملح البحر، أى أن انتشار المرض يعود بالأساس إلى مشكلة ثقافية، وهو ما يوضح أن جل مشاكلنا تعود لهذه المشاكل الثقافية.

■ فى الأمثال الشعبية تجد من يقلل من قيمة المرأة.. فكيف تقرأ ذلك؟

- هذه المشكلة تتعلق بجمع النصوص فى سياقها، أو كيف تقرأ النص، فنحن لا نمتلك سياقه، وللأسف الشديد فنحن نحلل تحليلًا لغويًا للأمثال والنصوص، فنقول مثلًا «اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب»، وهذا المثل يناقض تمامًا مثل «القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود»، والموضوع ليس فى التبذير أو الادخار وإنما فى كيف نقرأ المثل فى سياقه، ومتى يقال، لأن عقد المقارنات يكون على المستوى اللغوى وليس على مستوى السياقات الاجتماعية والثقافية.

فمثل «اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب» لا يدعو للتبذير، وإنما يقول إن ربنا سيرزقك لو صرفت كل ما معك، وهذا مثل واضح لحالة معينة، على عكس مواقف أخرى.

وهناك من يقول إن هناك أمثالًا تناقض نصوصًا دينية، وهذا كلام غير حقيقى على الإطلاق، لأننا نقارن أو نقارب النصوص مقاربة لغوية وليس فى سياقها، كما أننا يجب ألا نتعامل مع النصوص الشعبية على أنها نصوص مقدسة، فبعض رجال الدين حذفوا أمثالًا شعبية اعتقادًا منهم أنها ضد الدين.

وأيضًا فإن بعض النصوص فى التراث الشعبى التى تبدو أنها «إباحية» يمكن بعد تحليلها أن نجدها تقف تمامًا مع الدين، إذ يكون ظاهر هذه النصوص اللغوى أنها إباحية لكن الغرض منها هو توصيل الانفعال للجمهور، لإقناعه بفكرة ما.

والشعب المصرى طوال الوقت فى إنتاج ثقافى مستمر، ويخترع أشكالًا جديدة للإبداع الشعبى، كما توجد الآن ظاهرة النكتة اللغز، وذلك لضيق الوقت الذى أصبح لا يستوعب النكت وحدها والألغاز وحدها، والشباب الآن يتداولون هذه النكت اللغزية بكثرة، حتى أصبحت من التراث الشعبى المصرى.

■ هل الموروث الثقافى فى مصر واحد أم متنوع؟

- لقد قمت بجمع لغة الشباب، بل ولغة المدمنين واللصوص والغوازى، وبعض المهن الأخرى، لأنها لغات شفرية قد تمثل تراثًا فى السنوات المقبلة، فإذا أراد أحد أن يتعامل مع المجتمع فعليه أن يفهم أدق تفاصيله وأسراره.

ونهر الثقافة المصرية له روافد، وهذه الروافد لها أهمية كبيرة فى تكوين الشخصية المصرية، ولكن وراء هذه النصوص التراثية نجد وحدة تجمع المصريين حول بعض القيم، وهذا من جعل الشعب المصرى متماسكًا عبر التاريخ فى ظل الأزمات التاريخية.

ونحن لدينا أعمدة للشخصية المصرية، وهذه الأعمدة موجودة على الأطراف وفى القلب، وفى بعض الفترات يحدث إهمال للأطراف، فى ظل فترات الدولة المركزية، لكن الآن، فى ظل وجود التطوير الذى تقوم به الدولة المصرية على الحدود، فقد عاد الاهتمام بهذه الأعمدة، والتعامل مع الحدود حاليًا على أنها «مناطق ممر لا مناطق مقر» مكمن ثراء ومكمن خطورة فى نفس الوقت، إذ يتعلق التفكير الإيجابى فى تلك المناطق أنها مناطق تَعبر منها الثقافات المختلفة.

وهذا التنوع هو سمة أساسية من ملامح الشخصية المصرية، وهو الذى أكسب مصر مكانتها العظيمة، فهو بمثابة حائط صد أمام المعادين لمصر، ويمكن القول إن المفردات الخاصة بالمصريين كثيرة للغاية ومتنوعة، وكل هذه المفردات يجب الحفاظ عليها.

ومن هنا، أدعو الدولة المصرية من جديد لإنشاء المركز القومى لثقافة الحدود، ليعمل على توثيق ثقافة الحدود المصرية، لأن هناك دائرة ثقافية تربطها ببعضها بعضًا، وإذا استطعنا أن ننمى هذا العنصر الثقافى فسوف يتم الحفاظ على الهوية وحماية الحدود المصرية من الثقافات العابرة، ولا بد لنا من تكثيف جمع المفردات اللغوية الثقافية المصرية، وهذا الجمع سيعمل على إحياء الثراء الثقافى وتأمين الحدود المصرية.

■ من وجهة نظرك.. كيف يمكن أن تستفيد الدولة من إنشاء مركز قومى لثقافة الحدود؟

- المشروع يحتاج إلى مجموعة من الباحثين فى مختلف التخصصات، وأرى أن علينا القيام برحلات استطلاعية من خلال مجموعة من الخبرات فى كل المجالات، لتسجيل المناطق التى يجب على الدولة تنميتها على المستوى المعمارى، لربط الثقافة بالعملية التنموية، بحيث تدخل الثقافة فى كل مراحل العمارة، ويتم استثمارها لتكون عنصرًا مضافًا للدولة المصرية.

ونحن الآن نحتاج إلى إعادة وصف مصر بعيون أولادها، فى مشروع جديد، مثلما قامت الحملة الفرنسية بوصف مصر بعيون أبناء حملتها قديمًا، فنحن لدينا مصريون لديهم روح وحس وطنى عظيم، ويمكنهم أن يصفوا مصر، فنحن فى حاجة لوصف أسواقنا وتخصصاتنا ومقابرنا وعاداتنا وتقاليدنا، وحتى زراعات المقابر، وما يتعلق بالعمارة المختلفة، وأيضًا المكاتب والبنوك والمتاحف، بل والصحراء نفسها، وغيرها من الأماكن التى تحتاج إلى وصف.

■ سياسيًا وجغرافيًا مسألة حلايب وشلاتين محسومة.. ولكن هل تراها محسومة أيضًا ثقافيًا عند المصريين؟

- بالطبع.. والدليل على ذلك هو أن العادات والتقاليد والنصوص الموجودة فى حلايب وشلاتين تؤكد مصرية هذه المنطقة منذ القدم، فنجد أن هناك نوعًا من «الإبداع الحاكى» فى هذه المنطقة يسمى بـ«نفير أور»، وهى مشتقة من كلمات فرعونية قديمة مثل «نفيرتيتى» و«حور».

ومثل هذه المفردات الموجودة فى حلايب وشلاتين كثيرة جدًا، وهى مصرية قديمة، وهذا دليل على أن هناك عروقًا قديمة جدًا لهم، وكُتب «ابن جبير» و«ابن بطوطة» وغيرها من كُتب الرحلات تؤكد هذا المعنى، كما أن هناك الكثير من التراث المصرى موجود فى المنطقة، بمفرداته المصرية القديمة ونصوصه وحكايته الشعرية، والعادات والتقاليد، التى تتماشى مع عادات الجنوب المصرى، وتؤكد ثقافيًا على مصرية المنطقة.

■ دائمًا ما يبحث المصريون عن الأبطال الأسطوريين وكأن الأمر بمثابة «متلازمة ثقافية».. فما أثر الثقافة الشعبية فى ذلك؟

- هذه متلازمة خاصة جدًا بين المصرى والبطل الأسطورى، وعلاقة من نوع خاص، ونجد أن المصريين حتى لو لم يكن هناك بطل فى أى قصة فإنهم «بيخترعوه ويصدقوا قصته»، فالأبطال موجودون فى السير، التى تخلط صور الأبطال ببعضها.

وعلى سبيل المثال، لو نظرنا إلى قصة «مار جرجس» فيمكن أن نراها أيضًا فى قصة «أبوزيد الهلالى»، ونجد أن كثيرًا من الأبطال لهم ملامح واحدة فى السير الشعبية، كما أن فكرة البطل المخلص موجودة طوال الوقت، ومُتولدة عند المصريين، لكنهم سرعان ما يلجأون إلى الأبطال من الأولياء الخارقين للطبيعة.

■ هل البطل المصرى المحبوب أو الأسطورة يجب أن يكون له شكل مختلف أو طبيعة خاصة؟

- بشكل عام لا، لأن الأصل فى الأمر هو أن البطل عند المصرى يكون مختلفًا عن الجميع، فالبطل يمكن أن يكتسب ملمحًا دينيًا أو يكون فارسًا، وهناك أيضًا فى بعض القصص والأساطير القديمة بطلات، وهذا ما ينفى الأفكار القديمة عن المرأة المصرية، فنجد أن لدينا مثلًا «الأميرة ذات الهمة» و«فاطمة بنت برى»، المرتبطة بقصة السيد البدوى، وغيرها من نماذج البطلات فى السير الشعبية والحكايات.

وعمومًا، المصرى لديه مهارة فى اختراع الأبطال، ونجد عددًا كبيرًا من الشخصيات التى حولها الشعب المصرى إلى أبطال عظام، رغم أنهم ربما لم يكونوا أبطالًا، مثل أدهم الشرقاوى وابن عروس، الذى تقول سيرته التاريخية إنه «حرامى» و«عاصٍ» و«كذاب»، لكن عندما يتحول هذا الشخص إلى بطل فإنه يتحول لشخص ينتزع من الأغنياء ويمنح الفقراء، وهذا مثال على شكل البطل فى قصصنا وتراثنا، وكيف يتحول من ابن الفقراء المنتمى إلى الجماعة الشعبية إلى رأس جماعته، ليعبر عن مطالبها ومنظومة قيمها وعاداتها وتقاليدها.

ما أكثر صفة افتقدها المصريون مع مرور الزمن؟

- لا أريد أن ألوم الجيل الجديد أو أن أكون مُتحاملًا عليه، لكننا للأسف افتقدنا قيمة من أهم القيم الإنسانية، وهى «الشكر»، فنحن لم نقدم لهم هذه المنحة والهبة، وكان يجب أن نربى أولادنا على فضيلة الشكر، لأنها جانب من جوانب العظمة لدى المصريين، فهى قيمة أصيلة وواسعة، وأكثر من مجرد كلمة يمكن أن نستخدمها للتعبير عن معروف قدمه شخص لنا، بل هى كلمة لها معان عظيمة، ولها علاقة بفكرة «الحمد» وتقدير ما منحتك إياه الطبيعة فى هذه البلاد العظيمة من خيرات الله، مثل الماء والهواء والطعام، بل ونعمة الحياة والوجود نفسها.