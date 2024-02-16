الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الوقت ينفد.. القسام: الخسائر فى صفوف المحتجزين الإسرائيليين كثيرة

جريدة الدستور

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أن الخسائر في صفوف الرهائن الإسرائيليين كثيرة، وما زالوا يعيشون في ظروف صعبة للغاية.

وقال: "ما نبثه من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مجاهدونا في الميدان، ونؤثر تأجيل بث بعض المشاهد لأسباب أمنية أو ظروف ميدانية".

وأكمل: "حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة لكن قيادة العدو تجاهلت ذلك، والوقت ينفد وقد أعذر من أنذر".

وأضاف: "معركة طوفان الأقصى غيرت وجه المنطقة وكتبت بداية النهاية لأطول احتلال في التاريخ المعاصر.. 133 يومًا منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى التي غيرت وستغير وجه العالم وتكتب نهاية الاحتلال.. طوفان الأقصى لن يهدأ وسيتشكل أكثر وأكثر ليزيل الظلم والعدوان.. معركة طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث وستكون نقطة فاصلة في تاريخ أمتنا".

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