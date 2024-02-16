أعلام فلسطين تُرفرف فى ماراثون Run For Gaza فى وادى دجلة

رفعت الوفود المشاركة في ماراثون "Run For Gaza" بمحمية وادي دجلة، أعلام فلسطين خلال فعاليات الماراثون، في رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني.

ويُعد الماراثون مبادرة إنسانية ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تبلغ قيمة جوائزه 10 آلاف جنيه للمركز الأول، و7 آلاف للمركز الثاني، و5 آلاف للمركز الثالث.

ماراثون Run For Gaza

ويشارك في تنظيم الحدث عدد من الجهات، منها وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وشركة تذكرتي، بالتعاون مع "الهلال الأحمر المصري".

وتعتبر هذه المشاركة الواسعة من مختلف الفئات العمرية تعبيرًا عن عمق الترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني، ووقوف مصر إلى جانب غزة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها.