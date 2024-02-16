عاجل.. أمريكا تعلن تفكيك شبكة قرصنة تديرها المخابرات الروسية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، تفكيك شبكة قرصنة إلكترونية تابعة للمخابرات الروسية للمرة الثانية خلال شهرين، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت ليزا موناكو، وكيلة وزير العدل الأمريكي، في بيان "للمرة الثانية خلال شهرين، منعنا قراصنة رقميين ترعاهم دولة من تنفيذ هجمات إلكترونية تحت غطاء أجهزة اتصال بالإنترنت أمريكية هشة".

وقالت وزارة العدل إن "عملية أجازها القضاء في يناير 2024 أوقفت نشاط شبكة تشمل المئات من أجهزة الراوتر بالمكاتب الصغيرة والمنازل تسيطر عليها المخابرات الروسية وتستخدم لإخفاء مجموعة متنوعة من الجرائم وتنفيذها أحيانًا".

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند: "في هذه الحالة، لجأت أجهزة المخابرات الروسية إلى جماعات إجرامية لمساعدتها على استهداف أجهزة الراوتر في المنازل والمكاتب، لكن وزارة العدل أحبطت مخططها".

وأضاف جارلاند أن "وزارة العدل تعمل على تسريع الجهود الرامية إلى تعطيل الحملات الإلكترونية للحكومة الروسية ضد الولايات المتحدة وشركائها، لا سيما أوكرانيا".