قبل عرض مسلسله.. قائمة أعمال وائل حمدى مؤلف مسلسل "بابا جه"

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية بشكل عام، وجمهور الفنان الكوميدي أكرم حسني بشكل خاص عرض مسلسله المُرتقب في رمضان المقبل 2024 "بابا جه"، والذي يتوقع عدد كبير من الجمهور نجاحه استكمالًا النجاحات المعتادة التي حققها أكرم حسني.

ومسلسل بابا جه من تأليف الكاتب الشاب وائل حمدي، والذي سبق وأن حقق نجاحات في عدة أعمال أخرى، إذ كان قد شارك في كتابة مسلسل الأطفال عالم سمسم سنة 1999، كما كتب المسلسل الكرتوني أولى حضانة، وكذلك مسلسل الكارتون عائلة الأستاذ أمين، ومينى كوميدى أحمد اتجوز منى، وكذلك ست كوم تامر وشوقية، وأيضًا العيادة، الباب في الباب، بيت العيلة، وكذلك لسة بدرى، كما كان رئيس الكتابة في مسلسل موجة حارة، وشارك في تأليف مسلسل رأس الغول سنة 2016، كذلك كتب قصة فيلم أنف وثلاث عيون.

ووائل حمدي ولد في دمياط سنة 1974، وكان قد سافر إلى الإمارات مع والديه، وهو فى سن الرابعة من عمره ثم التحق بكلية الهندسة بالإسكندرية سنة 1992، وترك الهندسة ودرس بكلية آداب المنصورة وتخرج فيها سنة 1998، ثم عمل فى الكلية معيدا ثلاث سنوات ثم قدم استقالته وتفرغ للكتابة.

وكان قد عمل وائل بالصحافة منذ عام 1997 من خلال عدة جرائد ومجلات مصرية وعربية مختلفة مثل الدستور وصباح الخير والحياة اللندنية، كما شغل موقع مدير تحرير مجلة جودنيوز سينما منذ بداية إصدارها في سبتمبر 2004، وحتى 2008.

وتدور أحداث مسلسل بابا جه الذي من المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 حول كوميديا اجتماعية مصرية يجسد فيها حسني شخصي هشام، وهو رجل في الأربعينات من عمره مدير في أحد الفنادق وهو متزوج من نسرين أمين ويمروا سويا بمجموعة من المواقف التي تشرح العلاقة بين الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات.

ومازال إلى الآن يواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه" على قدم وساق، ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.