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توك شو

باحث مصرى يحصل على أعلى وسام تقدمه الحكومة الصينية

أسامة أبو السعود
أسامة أبو السعود

تحدث الدكتور أسامة أبو السعود، أستاذ مساعد بالأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، والباحث المصري الحاصل على أعلى وسام تقدمه الحكومة الصينية للأجانب، وهو الأصغر سنا بين الحاصلين عليه، عن كواليس حصوله على ذلك الوسام.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "دي إم سي"،: "شرف عظيم ليا إني ارفع اسم مصر في المحافل الدولية، وسام الصداقة الصيني ده أعلى وسام تقدمه الحكومة الصينية".

وأضاف: "الحمدلله بعد مجهود سنين طويلة قدرت أتحصل على الوسام، وكان في احتفالية كبيرة حضرها رئيس الوزراء"، مؤكدا أن كل عام يتم اختيار ناس بعينها هي من تحصل على ذلك الوسام.

وتابع: "الأجواء كانت جميلة، وتم تبليغي من رئاسة الوزراء الصينية، بلغوا الجامعة عندي وكانوا عايزين يعملوها مفاجأة ليا، وقالوا ان في اجتماع مهم بحضور رئيس الوزراء الصيني، وأول ماوصلت بكين، سألت عن تفاصيل الاجتماع، هنا اضطروا إلى تبليغي بإني حصلت على الجايزة".

وواصل: "بعد تسليمي الوسام، كان في اجتماع مغلق مع رئيس الوزراء الصيني، ونوابه و10 وزراء، وتم مناقشة السياسة الخاصة بالأجانب في الصين، وكيفية تطوير الصين عن طريق مشروع "الحزام والطريق".

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