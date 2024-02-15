روما تحتضن إبداعات عمرو فهمي في معرض فريد من نوعه

برعاية وزيرة الثقافة المصرية، د. نيفين الكيلاني، نظمت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، برئاسة د. هبة يوسف، معرضًا فريدًا من نوعه للفنان الكاريكاتيري الشهير عمرو فهمي.

افتتح المعرض السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، بحضور نخبة من المثقفين والدبلوماسيين ومديري الأكاديميات المختلفة في روما، بالإضافة إلى رئيس الجالية المصرية ونائبه وعدد من أفراد الجاليات المصرية والعربية.

تضمن الاحتفالية عرضًا تقديميًا عن فن الكاريكاتير في مصر القديمة، حيث أكدت د. هبة يوسف على أن هذا الفن ينتمي إلى العصر المصري القديم، مستشهدةً ببعض الرسومات على أوراق البردي وبعض الجداريات التي تدل على سبق مصر في هذا المجال.

معرض عمرو فهمي في روما

تميز المعرض بفكرة مبتكرة، حيث قام الفنان عمرو فهمي برسم بورتريهات لعدد من الشخصيات المصرية والإيطالية البارزة، مثل أحمد زويل، نجيب محفوظ، طه حسين، عمر الشريف، داليدا، يوسف شاهين، صوفيا لورين، آل باتشينو، ليوناردو دافنشي، مايكل أنجلو، مطرب الأوبرا الإيطالية الشهير بافاروتي، وشخصية دون كورليوني التي جسدها مارلون براندو في فيلم "الأب الروحي".

تم تنفيذ البورتريهات بخامة الألوان الزيتية على قماش، بينما تضمن الجزء الثاني من المعرض مجموعة من الكاريكاتيرات المرتبطة بالأحداث العالمية مثل جائحة كورونا، والتضخم العالمي، وارتفاع الأسعار، والقوى المهيمنة على العالم.

لاقى المعرض استحسانًا كبيرًا من الحضور الذين أشادوا بالأعمال الفنية المتميزة، مما دفع وزيرة الثقافة إلى تمديد فترة العرض.

كما حظي المعرض بتغطية إعلامية واسعة من قبل الصحف والمواقع الإيطالية، مما يعكس مكانة الفنان عمرو فهمي وإبداعه الفريد.

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