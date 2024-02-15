الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

روما تحتضن إبداعات عمرو فهمي في معرض فريد من نوعه

معرض عمرو فهمي
معرض عمرو فهمي

برعاية وزيرة الثقافة المصرية، د. نيفين الكيلاني، نظمت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، برئاسة د. هبة يوسف، معرضًا فريدًا من نوعه للفنان الكاريكاتيري الشهير عمرو فهمي.

افتتح المعرض السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، بحضور نخبة من المثقفين والدبلوماسيين ومديري الأكاديميات المختلفة في روما، بالإضافة إلى رئيس الجالية المصرية ونائبه وعدد من أفراد الجاليات المصرية والعربية.

تضمن الاحتفالية عرضًا تقديميًا عن فن الكاريكاتير في مصر القديمة، حيث أكدت د. هبة يوسف على أن هذا الفن ينتمي إلى العصر المصري القديم، مستشهدةً ببعض الرسومات على أوراق البردي وبعض الجداريات التي تدل على سبق مصر في هذا المجال.

معرض عمرو فهمي في روما

تميز المعرض بفكرة مبتكرة، حيث قام الفنان عمرو فهمي برسم بورتريهات لعدد من الشخصيات المصرية والإيطالية البارزة، مثل أحمد زويل، نجيب محفوظ، طه حسين، عمر الشريف، داليدا، يوسف شاهين، صوفيا لورين، آل باتشينو، ليوناردو دافنشي، مايكل أنجلو، مطرب الأوبرا الإيطالية الشهير بافاروتي، وشخصية دون كورليوني التي جسدها مارلون براندو في فيلم "الأب الروحي".

تم تنفيذ البورتريهات بخامة الألوان الزيتية على قماش، بينما تضمن الجزء الثاني من المعرض مجموعة من الكاريكاتيرات المرتبطة بالأحداث العالمية مثل جائحة كورونا، والتضخم العالمي، وارتفاع الأسعار، والقوى المهيمنة على العالم.

لاقى المعرض استحسانًا كبيرًا من الحضور الذين أشادوا بالأعمال الفنية المتميزة، مما دفع وزيرة الثقافة إلى تمديد فترة العرض.

كما حظي المعرض بتغطية إعلامية واسعة من قبل الصحف والمواقع الإيطالية، مما يعكس مكانة الفنان عمرو فهمي وإبداعه الفريد.

WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.57 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.57 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.57 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.57 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.56 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.56 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.55 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.55 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.55 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.55 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.55 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.55 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.54 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.54 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.54 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.54 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.53 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.53 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.53 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.53 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.52 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.52 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.51 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.51 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.51 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.51 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.51 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.51 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.50 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.50 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.49 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.49 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.48 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.48 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.47 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.47 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.47 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.47 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.47 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.47 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.46 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.46 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.46 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.46 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.45 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.45 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.45 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.45 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.44 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.44 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.44 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.44 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.43 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.43 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.43 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.43 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.42 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.42 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.42 PM
WhatsApp Image 2024-02-15 at 12.58.42 PM

مواد متعلقة

مدير «بيت الحكمة»: الثقافة ليست عملًا فرديًا

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

سليمان وهدان ردًا على "صباحى": ادعاءاتك تستهدف شق الصف المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية