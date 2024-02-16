الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بأسبوع الرماد

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول أسبوع الرماد، وبهذه المناسبة تلى المصلون من الجالية اللاتينية في مصر، تلاوة نشيد الصّباح في أسبوع الآلام من الليترجيّة اللاتينيّة، والتي تحمل شعار «وَبَدأَ يُعَلِّمُهُم أَنَّ ٱبنَ ٱلإِنسانِ يَجِبُ عَلَيهِ أَن يُعاني آلامًا شَديدَة».

وتنص الليتورجية على الاتي بحسب ما تم تلاوته:

أنشد يا صوتي الانتصار الّذي ستكون جائزته الصليب؛ غنِّ النصرة والمجد اللذَين يشرقان من هذه الخشبة؛ أخبر عن التاريخ النبيل، تاريخ المَلِك والحَمَل المنتصر. 

إن الله، ما إن خلق الإنسان، حتّى بكى خطيئة آدم؛ فإن أعطت شجرةٌ يومًا الثّمرة الّتي قتلت أبَوَينا، فسوف تحمل شجرةٌ أخرى الطِّيب الّذي سوف يشفي آلامنا...

لقد رأى الخالق أنّه يجب على سبب الخطيئة ذلك أن يأخذ الكاذب إلى الفخ، وأن يصبح ما كان مصدرًا للخطيئة مصدرًا للسعادة. في الوقت الّذي أراده الآب، ترك الابن الّذي خلق الأرض، عرشه في السّماء، وأتى في حشا والدي، محتميًا بسرٍّ طاهر، واتّخذ جسدًا مائتًا.

لقد أُضجِع الله المولود في مغارة متواضعة، ضعيفًا وباكيًا. وألبسته الأم العذراء الأقمطة؛ ولفّت يديه ورجليه بها.

فليرتفع نحو الثالوث، مديح سرمديّ؛ وللإله الواحد في ثلاثة أقانيم  العزّة والمجد أبد الدّهور ولتحتفل بِـمُلكِه الأرض بأجمعها. 

من جهة اخرى، قامت فرقة جنود مريم سلطانة السلام، بكنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، بمناسبة ظهورات العذراء سيدة لورد، في ١١ فبراير ١٨٥٨.

وتضمن اليوم أيضًا تلاوة الوعد المريمي، لعدد من أعضاء من الفرقة الناشئة سلطانة السماء والأرض، بمبنى خدمات الراعي الصالح، بمنطقة الشيخ هارون، بأسوان.

كذلك، ترأس القداس الالهي الأب أمجد عزت، المرشد الروحي لفريق الليجو ماريا سلطانة السلام، وفريق سلطانة السماء والأرض - تحتّ التأسيس.

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