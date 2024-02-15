الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. انطلاق اجتماعات المجمع المقدس لكنيسة الروم الأرثوذكس

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر ووكيلها للشؤون العربية، إن المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، ينعقد اليوم وغدا، في دير القديس جيورجيوس البطريركي، المعروف باسم "دير مار جرجس"، في منطقة مصر القديمة بالقاهرة.

وفيما يتعلق بكنيسة الروم الأرثوذكس أيضًا، استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس وفدا من ابناء الرعية الارثوذكسية من مدينة حيفا والذين حضروا القداس الالهي بمناسبة عيد دخول السيد الى الهيكل في كنيسة دير السيدة في القدس القديمة ومن ثم كان لقاءهم مع سيادة المطران الذي رحب بهم باعثا رسالة السلام والمحبة الى ابناء رعيتنا في حيفا والى الاباء الكهنة والى مؤسسات الكنيسة .

وقال في كلمته، إننا كمسيحيين في هذه الديار لا نعيش ازمة هوية كما يريدنا البعض ان نكون وهنالك خطاب مأجور يسعى البعض لنشره في صفوف المسيحيين بهدف تضليلهم والنيل من هويتهم واصالة وجودهم في هذه البقعة المباركة من العالم.

من الاهمية بمكان ان تكونوا يقظين وخاصة في هذه الظروف لكي تتمكنوا من التمييز ما بين الخيط الابيض والخيط الاسود ، فليس كل من خرج علينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مدعيا التبشير بالمسيحية هو كذلك فهنالك من يدعون انهم مبشرون بالمسيحية ولكنهم في الواقع هم مبشرون بالكراهية والعنصرية والحقد ونشر الفتن والتشرذم في مجتمعنا.

لا يمكنك ان تكون مسيحيا وان تكون في نفس الوقت كارها للاخرين الذين هم اخوتك في الانتماء الانساني اولا وفي الانتماء لهذه الارض المقدسة ، لا يمكنك ان تكون مسيحيا وفي نفس الوقت محرضا على الكراهية والعنصرية في اطار سياسة ممنهجة مدفوعة الاجر هدفها تفكيك مجتمعنا وجعل المسيحيين يعيشون حالة عزلة وتقوقع وخوف من مستقبل مجهول .

لا تذعنوا لهذه الاصوات النشاز ومن يفكر بمصلحة المسيحيين لا يمكن ان يكون هذا بمعزل عن الاخرين فنحن مكون اساسي من مكونات هذا الشعب وآلامه هي آلامنا واحزانه هي احزاننا ، ونحن لسنا طائفة نعيش في برج عاجي بل نحن كنيسة والكنيسة شيء والطائفة شيء اخر .

لا تقبلوا بأن يدغدغ احدا مشاعركم بخطاب طائفي لا يمت للقيم المسيحية بشيء ولا تتوقعوا ممن خان وطنه ان يكون امينا للقيم المسيحية .

كم نحن بحاجة للوعي في هذه الاوقات وفي ظل هذه التحديات التي نعيشها.

أن تكون مسيحيًا هذا يعني ان تكون ملتزما بالقضايا الوطنية ومحبا لوطنك ولشعبك ومحبا لكل انسان بدون استثناء فالمحبة في المسيحية ليست مشروطة بانتماء ديني او عرقي وحتى اولئك الذين يبغضوننا نحن نصلي من اجلهم ولا نتمنى الشر لاحد على الاطلاق .

ناقش والوفد بعض الشؤون المسيحية الراهنة كما واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات كما وقدم سيادته للوفد بعض الكتب الروحية واختتم اللقاء بالصلاة والدعاء.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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