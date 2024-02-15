الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الرسول أونيسموس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الرسول أونيسموس، وهو عبد الشريف فيليمون، وتلميذ رسول الأمم بولس، الذي كتب إلى فيليمون يحثّه على الشفقة والرفق والتسامح نحو اونيسموس، والتصرف معه لا تصرف السيد مع عبده، بل تصرف الأخ مع أخيه بالمسيح، أنـهى حياته شهيد المسيح.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: 

صلّوا بثقة شديدة، مبنيّة على صلاح الله وسخائه اللامتناهيَين، وعلى وعود الرّب يسوع المسيح.

إنّ رغبة الآب الأزليّ الكُبرى حِيالنا هي أن يعطينا مياه نعمته الشافية ومياه رحمته، وهو ينادي: تعالوا واشربوا من مياهي بالصلاة؛ وحين لا نتضرّع إليه، فهو يشكو من إهمالنا له: "تَرَكوني أَنا يَنْبوعَ المِياهِ الحَيَّة" .. ما يُفرح الرّب يسوع المسيح هو أن نلتمس نِعَمه، وإن لم نفعل، فسيشتكي بِحُب: “حتَّى الآن لم تَسألوا شَيئًا بِاسمي... نعم، اُطلبوا وسأعطيكم، ِابحثوا عنّي، فتجدونني، اِقرعوا بابي، فسأفتحه لكم”.. بالإضافة الى ذلك، ولكي يَهبَك ثِقة أكبر كي تصلّي إليه، التزمَ بكلامه، ما يعني أنّ الآب الأزليّ سوف يعطينا كلّ ما نطلبه بِاسمه.

لكن، لنُرفِق ثقتَنا بالثبات في الصلاة. فمن يطلب ويبحث ويقرع بثبات، هو الّذي ينال، ويجد ويدخل.

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