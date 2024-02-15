الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى اثنين من قديسيها

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس أونيسيموس أسقف بيزنطة الشهيد تلميذ القديس بولس الرسول، وعلى خلفية الاحتفالات، أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه إسمه "أونيسيموس" ومعناه "النافع"، لا يُعرف عام ميلاده على وجه التحديد لكنه بالتأكيد من مواليد روما في القرن الأول الميلادي.

وتظهر ملامح قصّة أونيسيموس الأساسية في هذه الرسالة، فالعبد المتمرد أونيسيموس سرق سيده وهرب، لكنه وجد طريقه للقديس بولس وسمع بشارته فآمن بالمسيح قبيل سجن بولس (على الأرجح كان سجيناً في روما وقتها) وقد عرَّف أونسيموس نفسه لبولس الرسول، وأنه مملوك لفليمون الذي صار مسيحياً هو الآخر، وطلب وساطة بولس للشفاعة له ليسامحه سيده.

ومن الواضح أن فليمون وهو رجل من رومية قد تحوَّل إلى المسيحية ببشارة القديس بولس (القديس فليمون فيما بعد)، فأصبح للقديس بولس دالّةً عليه وكذلك سُلطة روحية، ويبدو من حديث بولس أنه يُريد من فليمون عفواً عن أونيسيموس برضا واقتناع وليس مجرد طاعة جوفاء بداخلها ضغينة. ويشير الحديث إلى أن أونيسيموس قد صار مسيحياً ببشارة بولس أيضاً وأصبح هو الآخر مُطالب بالبشارة – ليكون نافعاً كما هو معنى اسمه - ولكن قبل ذلك لابد له أن يُنهي صفحات ماضي التمرُّد والسرقة بطلب العفو من الذي أساء إليه، ليستعدّ للبشارة.

كما تحتفل الكنيسة ايضًا بذكرى القديس ويلفريدو ديلا غيرارديسكا أباتي، وولد والفريدو في بيزا وعاش في القرن الثامن ، وينتمي إلى عائلة توسكان النبيلة في غيرارديسكا ، التي حكمت بيزا فيما بعد في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. كان ولفريدو رجل ذو فضائل كثيرة ، تزوّج ولديه خمسة أبناء ، ربّاها على الطريقة المسيحية. ذات يوم تحدث مع زوجته وصرح لها بأنه يريد أن يعيش حياة التكريس الرهباني ، وهى أيضا كان لها ذات الهدف. فترك المنزل بعد أن آمن لهم مستقبلهم متفرغا للعبادة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الأنبا نيقولا أنطونيو: الكنيسة لا تقوم على بر خدامها بل على نعمة الله

غدًا.. مطارنة الروم الأرثوذكس ينتخبون مطرانا لإيبارشية نيجيريا الشاغرة

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسين متوديس وكيرلّس

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار افكسنديوس ومارون الناسك

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى شفيعَي أوروبا

على مدار يومين بدءا من الغد.. انعقاد المجمع المقدس لكنيسة الروم الأرثوذكس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات مهمة

اليوم.. البابا ثيؤدوروس يعود إلى القاهرة بعد رحلة مطولة خارج البلاد

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. كبير الأثريين: رفض ترميم "منكاورع" كان متوقعًا وطريقة العرض سبب فشله

القبض على فتاة التيك توك سوزي الأردنية بمنطقة الساحل

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

دراسة: المشي والركض واليوغا وتدريبات القوة علاجات فعالة للاكتئاب

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى