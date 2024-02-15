الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يستقبل نظيره البرازيلى لولا دا سيلفا اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا، الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل مجموعة العشرين لهذا العام، ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.

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