عاجل.. لبنان: إغلاق جميع المصالح والدوائر والجامعات بمحافظة النبطية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية

أعلنت محافظة النبطية بالجنوب اللبناني إغلاق جميع المصالح والدوائر الحكومية في المحافظة، اليوم الخميس، بسبب للأوضاع الأمنية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

أكدت المحافظة أن إغلاق المصالح الحكومية، يأتي حرصا على سلامة الموظفين وأصحاب المصالح، على أن تصدر بيانات لاحقة بحسب الأوضاع المستجدة.

كما تم الإعلان عن إغلاق جميع المدارس والجامعات في النبطية اليوم، جراء الاستهداف الاسرائيلي الكثيف لبلدات القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني اليوم.