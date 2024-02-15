الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. لبنان: إغلاق جميع المصالح والدوائر والجامعات بمحافظة النبطية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية

لبنان
لبنان

أعلنت محافظة النبطية بالجنوب اللبناني إغلاق جميع المصالح والدوائر الحكومية في المحافظة، اليوم الخميس، بسبب للأوضاع الأمنية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

أكدت المحافظة أن إغلاق المصالح الحكومية، يأتي حرصا على سلامة الموظفين وأصحاب المصالح، على أن تصدر بيانات لاحقة بحسب الأوضاع المستجدة.

كما تم الإعلان عن إغلاق جميع المدارس والجامعات في النبطية اليوم، جراء الاستهداف الاسرائيلي الكثيف لبلدات القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني اليوم.

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عاجل.. لبنان: إغلاق جميع المصالح والدوائر والجامعات بمحافظة النبطية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية

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