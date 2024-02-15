وول ستريت تغلق على ارتفاع بدعم من أوبر وليفت وإنفيديا

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، أمس الأربعاء، مع صعود أسهم منصتي استئجار السيارات "ليفت" و"أوبر"، بينما قفزت شركة إنفيديا إلى المركز الثالث في قائمة أعلى الشركات قيمة في البورصة الأمريكية، بدلا من ألفابت.

وتقدمت إنفيديا على ألفابت، مالكة جوجل، في قيمة رأس المال السوقي قبل صدور النتائج الفصلية لإنفيديا الأسبوع المقبل.

وقفزت أسهم أوبر إلى مستوى قياسي بدعم من خطة لإعادة شراء أسهم في الشركة بقيمة سبعة مليارات دولار.

وارتفعت ليفت بعدما تخطت أرباحها التقديرات وقالت إنها ستضخ تدفقا نقديا إيجابيا حرا لأول مرة في 2024.

ووفقا للبيانات الأولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 47.34 نقطة أو 0.95 بالمئة ليغلق عند 5000.13 نقطة في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 202.43 نقطة أو 1.30 بالمئة إلى 15859.15 نقطة.

بينما تقدم المؤشر داو جونز الصناعي 145.33 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 38418.61 نقطة.