الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقل مروان البرغوثي من سجن عوفر للعزل الانفرادي

مروان البرغوثي
مروان البرغوثي

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتار بن غفير إنه تم نقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل في أعقاب معلومات عن انتفاضة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نباء عاجل. 

وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل قليل بعملية عسكرية "قوية" في مدينة رفح الفلسطينية بعد السماح للمدنيين بمغادرتها وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

وحذر الكرملين من أن الهجوم على رفح الفلسطينية سيوقع عددًا كبيرًا من الضحايا، بحسب خبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

مواد متعلقة

أحمد موسى: السيسى يتهم إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات لغزة

مصدر مطلع ينفى انسحاب الوفد الإسرائيلى من اجتماعات القاهرة

أحمد موسى: صفحة جديدة بين مصر وتركيا برعاية السيسى وأردوغان (فيديو)

الكرملين: الوضع فى الشرق الأوسط خطير ولا بد من حل سياسى

14 شهيدًا فى استهداف إسرائيلى لمنزل بمخيم وسط غزة

"القاهرة الإخبارية": مصابان فى قصف مُسيّرة إسرائيلية لمستشفى المعمدانى بغزة

الكرملين يُحذر: اجتياح رفح الفلسطينية يُهدد بسقوط المزيد من الضحايا

مندوب فلسطين: إجماع دولى بشأن خطورة الأوضاع برفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

السبب ضحكة.. تفاصيل مقتل شاب على يد مسن بدار السلام

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بيضة الديك| الطيب صالح.. كيف تصبح عبقريًا برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"