نقل مروان البرغوثي من سجن عوفر للعزل الانفرادي

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتار بن غفير إنه تم نقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل في أعقاب معلومات عن انتفاضة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نباء عاجل.

وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل قليل بعملية عسكرية "قوية" في مدينة رفح الفلسطينية بعد السماح للمدنيين بمغادرتها وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

وحذر الكرملين من أن الهجوم على رفح الفلسطينية سيوقع عددًا كبيرًا من الضحايا، بحسب خبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".