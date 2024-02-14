فريد زهران يترشح فى انتخابات اتحاد الناشرين استجابة لمطالبات الأعضاء

قرر السياسى البارز فريد زهران المرشح السابق لانتحابات رئاسة الجمهورية الاستجابة لمطالبات عدد كبير من الناشرين المصريين له بالترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة التى تعقد فى 7 مارس المقبل.

زهران الذى أسهم خلال السنوات الماضية بدور كبير فى إثراء سوق النشر فى مصر والوطن العربى، من خلال الدور الذى لعبته دار المحروسة، وكانت له مواقف مهمة فى مسيرة الاتحاد، رأى الناشرون أنه الأقدر على تولى رئاسة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، بسبب التحديات الكثيرة التى تواجه الناشرين وصناعة النشر فى مصر.

خلال الأيام الماضية طلب عدد من الناشرين الاجتماع بفريد زهران، الذى استجاب لهم واستمع منهم بإنصات شديد إلى ما يريدونه وما يحلمون به لصناعتهم التى أصبحت مهددة بفعل التغييرات السياسية والاقتصادية التى يشهدها الإقليم، ووعدهم بالتفكير فى رغبتهم بدخوله انتخابات الاتحاد، لكنهم ألحوا عليه، فتجاوب معهم، وقرر أن يتقدم ليتولى هذه المهمة التى يعتبرها الناشرون مهمة وطنية.

يعكف فريد زهران الآن على دراسة ملفات الاتحاد، ويختار بعناية الفريق الذى سيعاونه ليتقدموا إلى الترشح، حيث سيتم انتخاب ٦ أعضاء من خلال هذه الانتخابات التى يحرص الناشرون على أن تجرى فى جو من الشفافية المطلقة، رافعين شعار «مصلحة الاتحاد والناشرين أولًا».

من ناحيته أكد فريد زهران أن قبوله بهذه المهمة واستجابته لمطالبات الناشرين يأتيان من حرصه الشديد على النهوض بصناعة النشر، وتقديم حلول عملية وواقعية لكل المشكلات التى تعوق صناعة النشر التى تعتبر من الصناعات الثقيلة التى تحقق تواجدًا وحضورًا كبيرًا لمصر فى إقليمها العربى، هذا غير قدرتها على أن تكون مصدرًا من مصادر الدخل القومى.