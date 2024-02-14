الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل..انفجار ضخم بخط رئيسى لنقل الغاز فى إيران

انفجار بخط لنقل الغاز
انفجار بخط لنقل الغاز فى إيران

أفادت تقارير إيرانية، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في مدينة "بروجن" التابعة جنوب غرب إيران.

وذكرت مصادر إيرانية أن دوي الانفجار الضخم وصل إلى مسافة تبعد قرابة 60 كيلومتر من موقع الحادث.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية عن حاكم المدينة فتاح كرمي قوله إن من المرجح أن يكون سبب الحادث انفجار في خط أنابيب الغاز الوطني عالي الضغط.

وأضاف أنه "تم إغلاق محور الاتصال بين بروجن ولوردغان وخوزستان في محيط خط الأنابيب الذي شهد الانفجار، فيما تتمركز فرق الإنقاذ والإطفاء في الموقع".

ونقلت قناة "خبر" الإيرانية عن مصدر أمني قوله إن "النيران ستتوسع طالما هناك غاز في الخط ونأمل أن تُجدي جهود رجال الإطفاء نفعًا".

وشدد على أنه "من غير الممكن في الوقت الحالي الجزم بطبيعة الحدث، وما إذا كان عملًا إسرائيليًا أم حادثًا عرضيًا".

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