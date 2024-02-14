الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسبانيا تقترح تبسيط السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة

وزير الزراعة الإسباني
وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس

أعلن وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، الثلاثاء، أن بلاده تعتزم تقديم اقتراح لشركائها في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تبسيط القواعد الإدارية الخاصة بالسياسة الزراعية وتعزيز بنود اتفاقية (ميركوسور) بهدف حل قضايا المزراعين.

وقال بلاناس، في تصريحات أوردتها المنصة الإعلامية (يوراكتيف) المتخصصة فى الشؤون الأوروبية، "إن هذا الاقتراح يستهدف إصلاح قانون السلسلة الغذائية، وتقديم أفكار مختلفة لمحاولة حل القضايا التي تهم المزارعين بما في ذلك التأمين الزراعي".

وكما هو الحال في عدد من الدول الأوروبية، تظاهر المزارعون الإسبان أمس الاثنين في شوارع العاصمة مدريد للمطالبة بتخفيضات ضريبية أكثر ملاءمة ودعم الوقود، حسبما صرح الأمين العام الإقليمي لتنسيق المزارعين ومنظمات الثروة الحيوانية (Coag) في مدريد إيفانا مارتين.

وجدد وزير الزراعة الإسباني دعمه للحق في التظاهر السلمي غير أنه أعرب عن معارضته للمظاهرات التي يمكن أن تخضع لأغراض حزبية من قبل قوى المعارضة، بما في ذلك الحزب الشعبي قوة المعارضة الرئيسية، والمجموعة البرلمانية اليمينية المتطرفة الثالثة (فوكس) من أقصى اليمين".

وتعليقا على السياسة الزراعية المشتركة المثيرة للجدل والتي انتقدها العديد من المزارعين الأوروبيين بسبب البيروقراطية المفرطة.. قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو للإذاعة والتلفزيون الإسبانيين العامين: "إن مدريد ستدفع باتجاه إصلاح من شأنه أن يساعد في تحقيق تبسيط إداري قوي للوصول إلى إعانات الاتحاد الأوروبي".

وتأتي احتجاجات المزارعين في عدد من دول الاتحاد الأوروبي تنديدا بالسياسة الزراعية المشتركة والاتفاقيات التجارية، حيث إنهم يرون أنه لا فائدة تعود عليهم من جراء تلك السياسة.. مطالبين بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والزراعية للاتحاد الأوروبي خاصة في وقت يشعرون فيه بالقلق في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.

جدير بالذكر أن المزارعين الأوروبيين يواجهون أزمة كبيرة بسبب انقطاع أكثر من 80% من إمدادات الغاز الروسي وهو ما أدى بدوره إلى زيادة الكهرباء والغاز بشكل حاد.

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