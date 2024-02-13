الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهاد الحرازين: كل التوقعات تشير إلى هجوم مكثف خلال الساعات المقبلة على رفح

الدكتور جهاد الحرازين
الدكتور جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرًا في توجيه العديد من الضربات على المناطق السكنية في مدينة رفح.

استهداف مدينة رفح 

وأكد الدكتور جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن مدينة رفح بها عدد كبير من شعب فلسطين الذين فروا هاربين من مناطق الشمال والوسط، لذا مدينة رفح وحدها يوجد بها أكثر من مليون و600 مواطن فلسطيني، لذا ضرب مدينة رفح يعني أن الاحتلال سيرتكب المزيد من المجازر الإنسانية.


أضاف في حديثه، أن هناك حالة نزوح جديدة من داخل مدينة رفح إلى مناطق الشمال والوسط، وذلك بسبب خوف الأسر من التهديات الصهيونية المتكررة.

هجوم مكثف على رفح 

وأشار إلى أن كل التوقعات تشير إلى أنه سيكون هناك هجوم مكثف خلال الساعات المقبلة على كافة أنحاء مدينة رفح الفلسطينية.

جهاد الحرازين أستاذ علوم سياسية بالقدس الحرب برفح اكسترا اليوم اكسترا نيوز

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