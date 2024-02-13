الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ذهبية وفضية لمصر ببطولة المجر الدولية للخماسي الحديث

منتخب مصر للخماسي
منتخب مصر للخماسي الحديث يفو بميداليتين

حصد منتخب مصر للخماسي الحديث ميداليتين بواقع ذهبية وفضية ببطولة المجر الدولية للخماسي الحديث داخل الصالات التى أقيمت بالعاصمة بودابست خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري.

وتوج منتخب مصر للخماسي الحديث بذهبية منافسات الفرق برصيد نقاط 4603 نقطة بفريق مكون من إسلام حامد ومهند شعبان ومحمد الجندي بفارق كبير عن منتخب المجر صاحب المركز الثاني برصيد 4547 واحتل منتخب المانيا المركز الثالث برصيد نقاط 4546.

واقتنص إسلام حامد فضية منافسات الفردي بعدما احتل المركز الثاني برصيد نقاط 1541 بينما توج البريطاني  تشارلز براون بالذهبية برصيد 1556 نقطة.

وشهدت منافسات الفردي احتلال مهند شعبان للمركز الرابع برصيد 1531 نقطة متساويا مع مواطنه محمد الجندي صاحب المركز الخامس بنفس رصيد النقاط.

وتضم قائمة المنتخب المصري 4 لاعبين ولاعبة واحدة ، وهم “اسلام حامد واحمد الجندي ومهند شعبان محمد الجندى وهايدي مرسي"

ترأس البعثة اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس مجلس الإدارة، وهاشم يس المدير التنفيذي اداريا للبعثة ، كما تضم ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضي ، أحمد سلامة مدرب عام ومدير فني ليزر- رن ،  وكل من محمد الصباحي ، ديفيد عبد الملاك ، عبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح ، إبراهيم سكر المدير الفني للرماية، هشام سليمان المدير الفني للضاحية ، خالد السنباطي المدير الفني للفروسية ، والدكتور يوسف حسن للعلاج الطبيعي والتدليك.

وتلقي الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي، باختيار ثلاث كوادر مصرية للتواجد بدورة الالعاب الاولمبية " أولمبياد باريس 2024".

وتم اختيار على عاصم، عضو اللجنة الفنية بالإتحاد الدولي للخماسي الحديث وعضو مجلس ادارة الإتحاد المصري، ضمن اللجنة الفنية في اولمبياد باريس 2024، واختيار الحكمه الدولية رباب حسامة ضمن حكام دورة الألعاب  والحكمة الدولية نادين جلال كمتطوعة في أولمبياد باريس.
 

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