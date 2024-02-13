الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استئناف صيانة كوبري الباجور بالمنوفية.. وتوجيه بسرعة الانتهاء منه

أعمال كوبري الباجور
أعمال كوبري الباجور

استأنفت الشركة المنفذة لمشروع إحلال وتجديد كوبري الباجور العلوي بمدبنة الباجور بمحافظة المنوفية، أعمالها بعد توقف الفترات الأخيرة، واستياء المواطنين لما يمثله الكوبري العلوي من أهمية كبرى، حيث يربط القناطر الخيرية مرورا بمركز أشمون ومركز الباجور إلى شبين الكوم والعكس.

وأجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عدة اتصالات بمسؤولي النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، لاستئناف الأعمال التي تتم في كوبري الباجور العلوي، مؤكدا على ضرورة العمل المستمر لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وإعادة افتتاح الكوبري مرة أخرى للعمل بشكل طبيعي.

وأكد أحمد رزق من أبناء مدينة الباجور، إن أعمال الإحلال والتجديد في كوبري الباجور العلوي تسير ببطئ، حيث بدأت الأعمال منذ عام تقريبا، ولا يزال العمل جاري، ولم تعمل الشركة المنفذة حتى الآن سوى في اتجاه واخد فقط من الكوبري وهو اتجاه الباجور شبين الكوم.

وأوضح هاني سمير، أحد أبناء مركز الباجور، أن غلق الكوبري يسبب أزمة كبيرة، حيث أنه الطريق المباشر لمدينة شبين الكوم والعكس، وأخذ طرق أخرى يتسبب في زيادة مدة المشوار إلى نصف ساعة تقريبا، مطالبا سرعة إنجاز الأعمال الجارية وعدم الوقوف مرة أخرى.

ومن جهتها، وجهت مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور مرؤسيها بضرورة إخلاء منطقة سنترال الباجور والمار بأعلاه الأعمال الجارية في الكوبري العلوي خشية تعرض المواطنين للخطر، بالتعاون مع وحدة المرور.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة المتابعه الدوريه للخطة الاستثمارية، ومتابعة رصف الطرق للوصول إلى الانتهاء من الأعمال في الأوقات المحدده كما شدد على تذليل العقبات. 

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