واشنطن تطالب «الاحتلال» بالتحقيق فى الوفاة «المفجعة» للطفلة هند رجب

أبدت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، أسفها للوفاة «المفجعة» للطفلة هند رجب (ستة أعوام) في غزة والتي استغاثت طوال أيام طالبة المساعدة من دون جدوى، وحضت «إسرائيل» على إجراء تحقيق سريع في هذا الصدد.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين «إنها قصة مدمرة، قصة مفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع»، مضيفا «لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذا الحادث بشكل عاجل»، وفق «فرانس برس».

على مدار 12 يومًا، شغلت الطفلة الفلسطينية هند رجب العالم كله بنداء استغاثة أطلقته، وهي عالقة في سيارة بين جثامين 5 شهداء من أفراد عائلتها، بعد إطلاق الاحتلال النار نحوهم في غزة، ولكن الاحتلال تجاهل نداءها، بل إنه قتل طاقم الإسعاف الذي حاول الوصول إليها، وإنقاذها.

وبعد تراجع الاحتلال عن غرب غزة، صباح السبت، عثر الأهالي على هند (ستة أعوام)، وقد فارقت الحياة بين جثامين أقاربها الذين استشهدوا داخل السيارة، التي كانت تقلهم، عند دوار المالية بمنطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بعد إطلاق الاحتلال النار نحوهم قبل 12 يومًا.

وعثر الهلال الأحمر الفلسطيني أيضا على جثتي مسعفين اثنين، أوفدهما لإنقاذ هند، بعد تلقيه نداء الاستغاثة بالهاتف.