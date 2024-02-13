الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشرطة اليونانية تفكك "طرد مفخخ" تم تسليمه إلى قاضية داخل محكمة

الشرطة اليونانية
الشرطة اليونانية

أعلنت الشرطة اليونانية، أمس الإثنين، تفكيك خبراء المتفجرات شمالي البلاد طردا مفخخا تم تسليمه إلى قاضية كبيرة في مكتبها بالمحكمة.

وبحسب الشرطة وجدت القاضية في مدينة ثيسالونيكي ثاني أكبر مدينة في البلاد، العبوة المشبوهة ولم تفتحها، واتصلت بشرطة المحكمة التي أخلت المبنى الذي لم يحتضن في أروقته في تلك الساعة سوى عددًا صغيرًا من الأفراد في قاعة المحكمة، حيث تم تأجيل معظم المحاكمات بسبب إضراب المحامين.

وأشار بيان الشرطة إلى أن عملية المسح كشفت عن وجود عبوة ناسفة، وقام خبراء المتفجرات التابعون للجيش بإبطال مفعولها، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أنه نفذت هجمات مماثلة في السنوات الأخيرة من قبل جماعات مسلحة صغيرة من اليسار المتطرف استهدفت رموز السلطة

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