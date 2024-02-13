الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفرنسية: إجلاء 42 شخصا من قطاع غزة عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، أمس الاثنين، بأن 42 شخصًا غادروا قطاع غزة، عبر معبر رفح؛ ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين غادروا قطاع غزة- بطلب من فرنسا- إلى أكثر من 200 شخص.

 

وأوضح لوموان أن هذا يأتي نتيجة لجهود بذلتها السلطات الفرنسية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى المنطقة سلَّطت الضوء على الأهمية التي توليها البلاد لضمان السماح لهؤلاء الأشخاص المدرجين لإجلائهم، بالعثور على ملاذ في فرنسا.

 

وأكد لوموان أن الوزارة ستواصل جهودها من أجل إتاحة إجلاء أشخاص آخرين تتابع فرنسا وضعهم في غزة، من أجل عودتهم إلى فرنسا.

 

وشدد على أهمية أن تتخذ إسرائيل تدابير ملموسة لحماية حياة المدنيين في غزة، وأكد مجددا دعوة فرنسا إلى وقف القتال.

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