الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حقيبة سفر

جريدة الدستور

لملمت كل ما بقى من ذكرياتها فى تلك الحقيبة الواسعة: ألبوم صور زفافها، فستانها المفضل، حتى قميص نومها الأحمر، وزجاجة عطرها الذى كان يحبه ممزوجًا برائحة جسدها، وإصبع من أحمر الشفاه وردى اللون، وملاءتها الحريرية وبشكيرها القطن الزهرى. كل هذا ليس كافيًا كى يعوضها غيابه عنها، ولكن بعضًا منه يغنى عن الكثير، ظلت صامدة فى مكانها لحظات تعيد آخر لقاء جمعهما معًا وحجم الحب الذى كان يربطهما، ثم تلاشى فى أيام بظهور تلك الشقراء الناعمة المدللة. شهقت حتى امتلأت رئتاها بعبير الغرفة وودت لو طبقت على أنفاسها وحبستها أعوامًا بداخل صدرها، ولكن خرجت التأوهات تشق صدرها مع حسرة هذه الأيام، سمعت صوتًا يدق على الباب، ينبهها إلى قدوم السيارة، فمسحت وجهها بيدها بعد أن رُطب ببعض العبرات. ردت بقوة وشموخ، أنها جاهزة بعد لحظات استعدادًا للرحيل، استأذنتها الخادمة أن تحمل الحقيبة عنها. فرفضت. قبضت عليها بقوة ونزلت درجات السلم ببطء وكأن هناك من يشدها من الخلف ويطلب منها البقاء، ولكنها نظرات الأخرى، تتصفح المجلة فى بهو القصر الصغير الذى صنعته طوبة طوبة، وآلاف من الذكريات لم تلتفت لها ولو بكلمة، فهذا شرطها الوحيد حتى تستمر فى البيت وهو مغلوب على أمره. بعد أن حملت ولى العهد الذى ينتظره من سنوات، كادت تصفع وجهها عندما تذكرت أنها من طلبت منه الزواج منها حتى يرزق بما حرمت منه. راجعت نفسها، فحبه فى قلبها شفيع له، ومن حقه أن يحمل بين ذراعيه الطفل الذى كان يترجاه. رحلت إلى بيت أبيها فى الريف. تعد الأيام وترجو من الله البشرى. كلها أمل أن ترجع أيامها إلى سابق عهدها ويعود إليها حلمها الذى خطفته منها تلك الشقراء. تمر الأيام، وتنسى ما تمنت بالأمس بعد أن قسا قلبه عليها ليعود هو إلى بلدته ذات صباح، يلبس الأبيض وتحمله الأكتاف.

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على تصريحات اجتياح رفح.. برلمانى يُطالب بطرد السفير الإسرائيلى

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

عاجل.. "الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

أسامة كمال: "إذا أراد أحد عداء مصر.. فأهلاً بالمعارك"

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

أردوغان فى القاهرة.. ملفات الرئيس التركى فى أول زيارة لمصر منذ 12 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال