الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدير وكالة الأمم المتحدة للأونروا ينفى استقالته

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني

قال فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة لـ أونروا، اليوم الإثنين، إنه "ليس لديه أي نية للاستقالة" بعد مزاعم بأن بعض الموظفين شاركوا في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وتقدم الوكالة التابعة للأمم المتحدة المساعدات للفلسطينيين في غزة، ومنذ ظهور هذه المزاعم، قام عدد من الدول المانحة بتعليق التمويل.

 وبدأت الأونروا تحقيقا وفصلت الموظفين المتهمين بالتورط في الهجوم، وفق صحيفة الجارديان. 

ويعقد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤتمرا صحفيا إلى جانب لازاريني في بروكسل.

 

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لازاريني: هناك نقص في الغذاء وبوادر مجاعة في شمال قطاع غزة


 

فيليب لازارينبي الامم المتحدة الاستقالة بعض الموظفين غزة الحرب

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