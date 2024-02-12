مدير وكالة الأمم المتحدة للأونروا ينفى استقالته

قال فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة لـ أونروا، اليوم الإثنين، إنه "ليس لديه أي نية للاستقالة" بعد مزاعم بأن بعض الموظفين شاركوا في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وتقدم الوكالة التابعة للأمم المتحدة المساعدات للفلسطينيين في غزة، ومنذ ظهور هذه المزاعم، قام عدد من الدول المانحة بتعليق التمويل.

وبدأت الأونروا تحقيقا وفصلت الموظفين المتهمين بالتورط في الهجوم، وفق صحيفة الجارديان.

ويعقد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤتمرا صحفيا إلى جانب لازاريني في بروكسل.



