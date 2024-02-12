الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: الفلسطينيون يتعرضون لمؤامرات وتحديات غير مسبوقة

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح هذا اليوم وفدا كنسيا من الارجنتين والذين يزورون الاراضي المقدسة في زيارة تضامنية مع فلسطين وقد رحب بهم سيادة المطران حيث استقبلهم في كنيسة القيامة معربا عن شجبه واستنكاره للموقف الذي اتخذه الرئيس الارجنتيني والذي اعلن عن نقل سفارة بلاده الى مدينة القدس متجاهلا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مظالم لا سيما الحرب الهمجية التدميرية التي ترتكب بحق اهلنا في غزة.

وقال إن شعبنا الفلسطيني يتعرض لحرب غير مسبوقة ومؤامرات ومخططات هادفة لتصفية القضية الفلسطينية ولكن كل هذه المشاريع ستبوء بالفشل لان قضية شعبنا هي قضية عادلة ويحق لهذا الشعب ان يعيش بحرية وسلام في وطنه مثل باقي شعوب العالم.

القدس مدينة السلام وهي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولكن سلام القدس مغيب بغياب العدالة بسبب السياسات الاحتلالية بحق شعبنا حيث هنالك استهداف للمقدسات والاوقاف وللحضور الفلسطيني في المدينة المقدسة.

ورافقه الوفد في جولة داخل القدس القديمة حيث قدم لهم تقريرا تفصيليا عن احوال مدينة القدس واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات.

كما قال: يبدو أن الحرب على غزة هدفها جعل القطاع مكانا غير صالح للسكن وللحياة الطبيعية ومحاولة هادفة للضغط على المواطنين لكي يفكروا بالرحيل الى اماكن اخرى فيها حياة أفضل.

إن ما يحدث حاليا في غزة لا يمكن وصفه بالكلمات والمخطط يبدو انه اذا لم يكن هنالك تهجير قسري فسيكون التهجير الطوعي وقد بات الكثيرون في غزة يفكرون ماذا يجب ان يفعلوا في المستقبل امام هذا الكم الهائل من الدمار والخراب وهل ما زال هنالك امل في حياة كريمة في غزة.

انها تساؤلات مشروعة يسألها بعض الاحباء والاصدقاء في غزة الذين دمرت منازلهم وطمرت احلامهم وطموحاتهم تحت الركام.

نتمنى الا ينجح المشروع الاحتلالي في غزة لا في التهجير القسري ولا في التهجير الطوعي ونتمنى ان يبقى اهل غزة فيها ولكن وجب العمل من اجل الا تتكرر مثل هذه المآسي فهذه سادس حرب يتعرض لها القطاع ولكل اولئك الذين يتحدثون عن مستقبل غزة بعد الحرب نقول لهم بأننا لا نريد حروبا اخرى بل نريد حياة كريمة لشعبنا والفلسطينيون مطالبون في هذه الاوقات بأن يرتبوا اوضاعهم الداخلية وان ينظموا بيتهم الفلسطيني الداخلي فالتحديات كثيرة والمؤامرات كثيرة ويجب تحصين البيت الفلسطيني الداخلي لكي يكون عصيا امام هذه التحديات والمؤامرات والمشاريع المشبوهة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

مطران الكنيسة اللاتينية يحتفل بافتتاح سنة الصلاة وبداية الزمن الأربعيني بالغردقة

بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى

الأب مراد مجلع يترأس القداس الإلهي لبدء سنة الاختيار للأخت كرستينا بهاء

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة مريم البتول سيّدة لورد

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة فلاسيوس أسقف سبسطية

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول أحد مدخل الصوم الكبير

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى اثنين من قديسيها

الأكثر قراءة

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

فتحت بطنها بسكين لولادة جنينها.. ملابسات العثور على جثتي أم وطفلها في بدر

ضبط صاحب شركة مقاولات امتنع عن سداد 12 مليون جنيه

"باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف".. سرايا القدس تكشف تفاصيل كمين خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال