الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. شهيدة وعدد من المصابين برصاص الاحتلال فى مجمع ناصر الطبى

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، الليلة، برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتفرض قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على المجمع لليوم الـ21 على التوالي، إذ يستهدف قناصتها من يتواجدون داخله، أو في ساحاته، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن الطواقم الطبية من الحركة بين مبانيه، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضًا وجريحًا و10 آلاف نازح.

ولليوم الـ128، يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، مخلفًا، في حصيلة غير نهائية، أكثر من 28،176 شهيدًا و67،784 جريحًا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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