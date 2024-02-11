سعيد عبده يعلن عدم ترشحه فى انتخابات الناشرين القادمة

أعلن سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، مساء اليوم الأحد، عدم ترشحه فى انتخابات الاتحاد القادمة المقرر انعقادها 7 مارس القادم.

وقال في بيان صحفي، إنه كان سعيدا بالعمل كرئيس مجلس إدارة اتحاد الناشرين، وبذل جهدا من أجل رفعه المهنة، ومعه أعضاء مجلس الإدارة في الثلاث دورات التي قضاها.

وأضاف: "أعتقد أن التغيير سنة الحياة لذا أكتفي بهذه المدة لإتاحة الفرصة لزملاء جدد يواصلون المسيرة كل التوفيق لكم وللاتحاد.. وسامحونا فأنا بشر أخطئ وأصيب.. لكم من قلبي كل التحية والتقدير".