ماهو اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.. وكيف يحتفل به العالم؟

يصادف اليوم 11 فبراير اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز دور النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وزيادة مشاركتهن وتمثيلهن في هذه المجالات.

التأسيس

تم تأسيس اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، ويسلط هذا اليوم الضوء على الإنجازات العلمية والتقنية للنساء والفتيات، ويشجع على تعزيز فرصهن ودعمهن في مجالات STEM حول العالم.

ويتم تنظيم فعاليات متنوعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ورش عمل، ومحاضرات، وندوات، ومعارض، تهدف إلى تشجيع المشاركة النسائية في المجالات العلمية والتكنولوجية.

هذا اليوم يعتبر مناسبة هامة لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم المرأة في تحقيق إمكانياتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

كيف يحتفل العالم بهذا اليوم؟

يتم الاحتفال باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم بطرق متنوعة حول العالم. هنا بعض الطرق التي يتم من خلالها الاحتفال بهذا اليوم:

المؤتمرات والندوات: يتم تنظيم مؤتمرات وندوات تهدف إلى مناقشة قضايا تتعلق بتعزيز مشاركة النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذه المجالات.

ورش العمل: تنظم ورش عمل تدريبية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز مهارات النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتشجيعهن على اختيار مسارات مهنية في هذه الدوائر.

الفعاليات الثقافية: يتم تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة مثل المعارض الفنية والعروض السينمائية والعروض الموسيقية التي تبرز دور النساء في المجالات العلمية والتكنولوجية.

التوعية والتثقيف: يتم تنظيم حملات توعية وتثقيف حول أهمية تعزيز مشاركة النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتحفيز الشباب النسائي على الاهتمام بالدراسات العلمية.

الجوائز والتكريمات: قد تمنح جوائز وتكريمات للنساء اللاتي قدمن إسهامات مميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بهدف تشجيع المزيد من النساء على الانخراط في هذه المجالات.

وتتنوع الفعاليات والاحتفالات من بلد لآخر حسب الثقافة والتقاليد المحلية، لكن الهدف الرئيسي هو دعم وتشجيع دور النساء والفتيات في ميدان العلوم والتكنولوجيا.