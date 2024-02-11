الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد العيد الكبير 2024 وعدد أيام الأجازة

موعد العيد الكبير
موعد العيد الكبير 2024

حددت البحوث الفلكية موعد العيد الكبير 2024، وهو ثاني  الأعياد الإسلامية، ويحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم، لإحياء ذكرى استعداد النبي إبراهيم للتضحية بابنه إسماعيل لله تعالى.، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد العيد الكبير 2024 وعدد أيام الأجازة.

 

موعد عيد الأضحى 2024 

يبدأ عيد الأضحى بيوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، في هذا اليوم، يصوم المسلمون ويصلون ويطلبون مغفرة الله.

 في اليوم التالي، يقوم المسلمون بأداء صلاة العيد ثم يضحيون بالحيوانات، مثل الأغنام أو الماعز أو الإبل. يتم تقسيم لحم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء: جزء للفقراء، وجزء للعائلة، وجزء للأصدقاء.

ويصادف العيد الكبير 2024  وفق الابحاث الفلكية يوم  الأحد، ١٦ يونيو ٢٠٢٤ م. والذي سيبدأ بمجرد مرور 126 يوم من تاريخ اليوم، أي يتبقى 4 شهر و5 يوم إلى بداية عيد الأضحى 2024.

ويستمر عيد الأضحى 4 أيام من تاريخ بدايته وسينتهي في تاريخ الأربعاء، ١٩ يونيو ٢٠٢٤ م.

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عدد أيام الأجازة في عيد الأضحى 2024

 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد عدد أيام الأجازة في عيد الأضحى المبارك، ويوافق العيد الكبير 16  يونيو  يونيو وتستمر حتى يوم 19 يونيو، وتشمل الإجازة أيام وقفة عرفات وعيد الأضحى و4 أيام أخرى.

ولكن تحديد عدد أيام الأجازة في العيد الكبير يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء المصري قبلها بعدة أيام، وأحيانًا يتم مد الأجازة لاكثر من 5 أيام.

بينما يحصل القطاع الخاص على 3 أيام أجازة في العيد الكبير منها يوم وقفة عرفة، وقد تزداد وفق قرار من وزارة القوى العاملة والمختصة بتحديد عدد أيام الاجازة للقطاع الخاص. 

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