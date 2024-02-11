الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير بريطانى: زيادة معدلات قراءة الكتب المطبوعة وزيارة المكتبات فى أوساط الشباب

كتب
كتب

أكد تقرير بريطاني، ازدهار مبيعات الكتب المطبوعة والقراءة وسط جيل الشباب وخاصة بين أبناء جيل "Z" أو ما يعرف بجيل الألفية، في ظل تراجع إقبال الشباب عن الوسائط الرقمية والكتب الإلكترونية.

ويعرف "الجيل Z " أنه الجيل الذي يتكون من مواليد منتصف التسعينيات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية من القرن الـ21، كما حدد الديموجرافيون تاريخ هذا الجيل بالفترة بين عامي 1997 و2012.

وأطلقت عارضة الأزياء كايا جربر البالغة من العمر 22 عامًا هذا الأسبوع نادي الكتب الخاص بها "Library Science"، فيما تصف جربر، التي ظهرت هذا الشهر على غلاف مجلة فوج البريطانية إلى جانب والدتها عارضة الأزياء سيندي كروفورد.

وتعرف جربر هذه المنصة بأنها منصة لمشاركة الكتب، حيث تضم كتابًا جددًا، وتستضيف أيضًا محادثات مع فنانين لبناء مجتمع من الأشخاص المتحمسين لقراءة الأدب وذلك وفق تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية. 

وأضافت: "كانت الكتب دائمًا الحب الأكبر في حياتي، كما أن القراءة مثيرة للغاية".

ووفق الجارديان ليست جربر وحدها التي تهتم بالكتب الورقية فضلًا عن الإلكترونية، حيث إنه في العام الماضي، تم بيع 669 مليون كتاب ورقي في المملكة المتحدة، وهو أعلى مستوى إجمالي تم تسجيله على الإطلاق. 

وكان الضيف الأدبي الأول لجربر هو الكاتب الإيراني الأمريكي Kaveh Akbar، الذي انضم إلى العارضة في مكالمة فيديو لمناقشة روايته الأولى "الشهيد" على موقع Library Science.

ويسلط البحث الذي أجرته شركة "Nielsen BookData" الضوء على أن الكتب المطبوعة هي التي يفضلها الجيل Z، كما أكدت المكتبات أيضًا وجود زيادة طفيفة في عدد مستخدمي الجيل Z الذين يفضلون الهدوء على المقاهي المزعجة، وفي المملكة المتحدة، ارتفعت الزيارات الشخصية للمكتبات بنسبة 71%.

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انتشار بوك توك بين الشباب

وقالت الجارديان إن مخططات بوك توك "BookTok " وهي قسم فرعي من موقع التواصل الاجتماعي تيك توك TikTok، وهي الهاشتاج/ الوسم المعتمدة لكلّ المحتويات المتعلّقة بالكتب والقراءة والكتابة وما بينهما، حيث ينشر القراء المتحمسون توصيات من خلال نشر مراجعات الكتب ونصائح الكتابة وإعادة تمثيل الروايات الشعبية وتتصدرها عناوين خيالية ورومانسية لمؤلفين مثل كولين هوفر.

وتقول هالي براون، البالغة من العمر 28 عامًا، المؤسس المشارك لموقع Books on the Bedside، وهو حساب شهير على TikTok مخصص لعادات القراءة من الجيل Z: "إن مجال كتب الجيل Z واسع بشكل لا يصدق".

 وتابعت براون: "هناك تقدير كبير للروايات الأدبية، والمذكرات الشخصية، والروايات المترجمة، والكلاسيكيات بشكل خاص".

من جهتها قالت الكاتبة والوكيلة الأدبية أبيجيل بيرجستروم: "نشهد هروبًا من الواقع من خلال الخيال التأملي والرومانسي والفانتازيا، لكنني أعتقد أنه سيكون من الخطأ القول إن الجيل Z  يقرأون بشكل ضعيف".

وأشارت إلى أنه مع التشبع المفرط للمشهد الرقمي للغرب المتوحش، فإنهم يطالبون أيضًا بمعايير أعلى، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلطة وخبرة الكاتب في موضوع معين.

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