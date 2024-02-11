الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى تنفى إدخال الاحتلال أجهزة طبية لمستشفى الأمل بخان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنه لا صحة إطلاقًا لإدخال الاحتلال أجهزة طبية إلى مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب عاجل قناة القاهرة الإخبارية. 

كما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال منع دخول الأكسجين لمستشفى الأمل منذ نحو أسبوع، مما أدى إلى استشهاد 3 مرضى.

وأشارت الهلال الأحمر إلى أن الاحتلال دمر أجهزة طبية داخل مستشفى الأمل واعتدى على طاقمه قبل أن يعتقل 9 أشخاص، كما يواصل الاحتلال حظر إدخال الأجهزة الطبية للمستشفيات بقطاع غزة، ولا صحة لما يتردد عن إدخال أجهزة لمستشفى الأمل بخان يونس جنوبي القطاع.

غزة قطاع غزة الهلال الأحمر الفلسطيني القاهرة الإخبارية الاحتلال

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