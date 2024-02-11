الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شهيدة وإصابات فى قصف استهدف منزلا وسط قطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة

استشهدت فلسطينية، وأصيب آخرون بينهم طفلة، مساء أمس السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لمواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، وغارات عنيفة جنوب خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف طيران الاحتلال الحربية استهدف منزلا لعائلة أبو سلمية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت أن عددا من الإصابات وصلت مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو سلمية في شارع النخيل غرب دير البلح.

كما نفذ طيران الاحتلال حزاما ناريا، وشن سلسلة غارات متتالية على مناطق بطن السمين، وقيزان النجار أبو رشوان جنوب خان يونس، ومنطقة ميراج شمال رفح.

وكان مصادر طبية، أفادت باستشهاد نحو 42 مواطنا جراء غارات الاحتلال على المنازل والمركبات في مدينة رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 28،064 شهيدا و67،611 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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