استطلاع: غالبية الإيرلنديين مع التشدد ضد المهاجرين

أظهر استطلاع حديث للرأي أن أغلبية كبيرة من الإيرلنديين يفضلون سياسة الهجرة "المقيدة" للحد من تدفق المهاجرين إلى البلاد، بحسب تقرير لصحيفة "آيرش تايمز" الإيرلندية.

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع شركة "ابسوس بي آند إيه" لأبحاث السوق واستطلاعات الرأي، أن 59% من المشاركين يؤيدون سياسة هجرة أكثر تقييدًا، بينما يؤيد 16% فقط نهجًا أكثر انفتاحًا.

شمل الاستطلاع 1200 شخص بالغ في كافة الدوائر الانتخابية، في الفترة بين 2 إلى 6 فبراير الجاري.

ورغم تفضيل المشاركين في الاستطلاع تشديد ضوابط الهجرة، إلا أن نسبة كبيرة منهم تصل إلى (48%)، يعتبرون أن الهجرة كانت لها نتائج إيجابية على ايرلندا، مقارنة بـ 35% كانت لديهم وجهة نظر معاكسة.

وتدور المخاوف التي عبر عنها أولئك الذين يؤيدون سياسة الهجرة المقيدة، في معظمها حول الضغط على الخدمات العامة والإسكان.

ولدى سؤالهم عن احتمال استيعاب طالبي اللجوء السياسي في مناطقهم المحلية، أظهر 69% من المستطلعة آراؤهم مستوى معين من القلق حيال الضغط على الخدمات والموارد، مثل الصحة، والتعليم، والسكن، ولا سيما في ظل الأزمة الحالية المتمثلة في نقص المساكن.

ولعل اللافت، بحسب ما تكشف بيانات الاستطلاع، أن أنصار الحزب القومي الإيرلندي الشمالي "الشين فين"، هم الأكثر تشددا بشكل ملحوظ، فيما يتعلق بمسائل الهجرة مقارنة بالآخرين.

كما أن أنصار الحزب هم المجموعة الوحيدة المشاركة في الاستطلاع، التي تعتقد أن الهجرة كانت، في المجمل، سلبية بالنسبة لإيرلندا.

وبعيدًا عن الرأي العام، تسلط التطورات الأخيرة الضوء على التحديات والتعقيدات المحيطة بقضية الهجرة في إيرلندا، إذ تشير الأرقام الجديدة الصادرة عن إدارة الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب، إلى وجود أكثر من 834 طالب لجوء جديد دون سكن توفره الدولة، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد حلول مناسبة لأزمة الإسكان.