الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. اشتباكات فى تل أبيب بعد إغلاق المتظاهرين الإسرائيليين للطرق

تظاهرات تل أبيب
تظاهرات تل أبيب

اندلعت التوترات في تل أبيب، مع اندلاع اشتباكات بين ضباط الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحكومة، مما يمثل فصلًا جديدًا في الاضطرابات المستمرة التي تجتاح المدينة.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، وصحيفة "هآرتس"، فإن المواجهات اندلعت بعد أن قام المتظاهرون بإغلاق شارع كابلان في كلا الاتجاهين، مما دفع السلطات إلى إعلان التجمع غير قانوني.

وتحركت الشرطة، بما في ذلك الوحدات التي تركب الخيول، بسرعة لتفريق الحشد المتجمع خارج مجمع كيريا العسكري، حيث تصاعدت المشاعر وسط الصراخ والمشاجرات.

وسلطت مشاهد الاضطرابات، الضوء، على الإحباطات العميقة التي تغلي بين قطاعات من السكان، حيث تستمر المظالم ضد الحكومة في تأجيج المعارضة العامة.

وفي الوقت نفسه، وفي عرض منفصل للتحدي، توجهت عائلات الرهائن ومؤيديهم إلى طريق آخر في تل أبيب، مما أدى إلى تكثيف المواجهة مع السلطات.

وكان الحصار بمثابة عرض للتضامن، وكان يهدف إلى لفت الانتباه إلى أزمة الرهائن الإسرائيليين وحشد الدعم لإطلاق سراحهم.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تقصف أطراف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (فيديو)

عاجل.. هجمات صاروخية على القواعد الأمريكية فى دير الزور

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجار بمدينة "الحسكة" السورية

قصة مسلسل إمبراطورية ميم فى شهر رمضان 2024

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

ملك الأردن يعلّق على خسارة "النشامى" لقب كأس آسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح